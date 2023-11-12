Военный самолет США разбился над Средиземным морем: какова судьба воздушного судна

В Соединенных Штатах 12 ноября сообщили о потере своей авиации. Так, стало известно, что один из американских самолетов разбился над Средиземным морем.

В частности, инцидент произошел во время тренировочного полета самолета. Все детали авиакатастрофы еще устанавливают военные.

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Авиакатастрофа с самолетом Воздушных сил США

В европейском командовании Вооруженных сил Соединенных Штатов отметили, что авиакатастрофа произошла 10 ноября. В частности, именно тогда самолет совершил свой вылет и упал в Средиземное море.

Пока неизвестно, какова была судьба экипажа американского воздушного судна. В ВС США подчеркнули, что все причины инцидента еще выясняются.

Однако мы можем точно сказать, что вылет самолета был сугубо обучающим и никаких признаков вражеской деятельности нет,

– говорится в сообщении.

Кроме того, военные Соединенных Штатов пообещали предоставить больше информации об авиакатастрофе со временем. В то же время там отметили, что из уважения к пострадавшим семьям военные не обнародуют дальнейшую информацию о привлеченном персонале к управлению воздушным судном.

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