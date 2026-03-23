В аэропорту Нью-Йорка самолет столкнулся с пожарной машиной: есть пострадавшие
- В Нью-Йорке самолет Air Canada столкнулся с пожарной машиной.
- Среди пострадавших пилоты с тяжелыми травмами и работники аэропорта с переломами конечностей.
Региональный реактивный самолет Express столкнулся с наземным транспортным средством во время посадки в аэропорту Ла-Гуардия в Нью-Йорке вечером 22 марта. Из-за инцидента аэропорт был закрыт.
Об этом пишет Reuters.
Смотрите также F-16 упал на оживленное шоссе в Турции: по сети распространяется шокирующее видео
Что известно об инциденте в аэропорту Нью-Йорка?
Самолет летел из Монреаля. Он эксплуатировался региональным партнером Air Canada, компанией Jazz, которая принадлежит Chorus Aviation.
Справочно. Самолеты CRJ-900 компании Jazz могут вмещаться до 76 пассажиров. На этот раз на борту было как раз 76 пассажиров и 4 члена экипажа.
Во время посадки борт столкнулся с транспортным средством на скорости около 39 километров в час. Это была пожарная машина. На фото с места происшествия видны повреждения носовой части самолета.
По некоторым данным есть 60 пострадавших. Но пока разглашается о состоянии только 4 человек. В частности, пилот и второй пилот самолета получили тяжелые травмы, а работники аэропорта – переломы конечностей.
Некоторое время в понедельник, 23 марта, аэропорт будет все еще закрыт.
Последние авиакатастрофы
22 марта в Катаре разбился вертолет во время учебного полета. Погибли все семь человек, которые находились на борту.
За несколько дней до этого в катастрофе самолета-заправщика KC-135 в Ираке погибли 6 американских военных: две женщины и четверо мужчин.
А в конце февраля в Боливии разбился военно-транспортный самолет Lockheed C-130 Hercules, перевозивший новонапечатанные банкноты. Погибло по меньшей мере 15 человек, а около 30 получили ранения. После аварии сотни тысяч купюр рассыпались вокруг, а очевидцы сразу бросились собирать их.