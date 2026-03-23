В аэропорту Нью-Йорка самолет столкнулся с пожарной машиной: есть пострадавшие

Региональный реактивный самолет Express столкнулся с наземным транспортным средством во время посадки в аэропорту Ла-Гуардия в Нью-Йорке вечером 22 марта. Из-за инцидента аэропорт был закрыт.

Об этом пишет Reuters.

Смотрите также F-16 упал на оживленное шоссе в Турции: по сети распространяется шокирующее видео

Что известно об инциденте в аэропорту Нью-Йорка?

Самолет летел из Монреаля. Он эксплуатировался региональным партнером Air Canada, компанией Jazz, которая принадлежит Chorus Aviation.

Справочно. Самолеты CRJ-900 компании Jazz могут вмещаться до 76 пассажиров. На этот раз на борту было как раз 76 пассажиров и 4 члена экипажа.

Во время посадки борт столкнулся с транспортным средством на скорости около 39 километров в час. Это была пожарная машина. На фото с места происшествия видны повреждения носовой части самолета.

По некоторым данным есть 60 пострадавших. Но пока разглашается о состоянии только 4 человек. В частности, пилот и второй пилот самолета получили тяжелые травмы, а работники аэропорта – переломы конечностей.

Некоторое время в понедельник, 23 марта, аэропорт будет все еще закрыт.

Последние авиакатастрофы