Действительно ли Россия поднимала самолет "судного дня": авиаэксперт предположил замысел Путина

12 декабря была информация, что оккупанты якобы поднимали в небо самолет Ил-96-400ВПУ. Звучали даже предположения, что это может быть связано с потенциальным ударом ракетой "Орешник" по Украине.

Об этом в эфире 24 Канала говорили с авиаэкспертом Анатолием Храпчинским. Пока тут сложно делать какие-то конкретные предположения. Стоит только помнить, что "самолет судного дня" – это несколько иное. Он является командным пунктом, на котором политическая верхушка России может эвакуироваться в случае угрозы ядерного удара.

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Психологическое давление от России

Как отметил Храпчинский, Россия постоянно вбрасывает различную дезинформацию. Это вполне вписывается в так называемую доктрину Герасимова относительно межгосударственных конфликтов и военных действий. Там предусмотрено не только бои на фронте, но и психологическое давление и работу с информационным пространством.

Россия все это продвигает. Эти все запугивания. Вот эти угрозы ударить ракетой "Орешник" и так далее,

– сказал Храпчинский.

Кремль в последнее время регулярно угрожает ракетой "Орешник" Украине. Однако на самом деле достаточно неэффективно использовать такое оружие на сравнительно небольшие расстояния. Россия все то же самое делает и с помощью своих крылатых и баллистических ракет.

Добавим, западные СМИ сообщают, что Россия может снова ударить "Орешником" по Украине в течение 14-15 декабря. Об этом якобы рассказал один из американских чиновников. Так Россия хочет запугать Украину и союзников из-за разрешения на удары по России западным оружием.