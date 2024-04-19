Украина впервые сбила не только Ту-22, но и две Х-22, которые он запустил, – Воздушные силы

Украина во время атаки россиян 19 апреля впервые за время полномасштабной войны сбила две российские сверхзвуковые ракеты Х-22. Воздушные силы ВСУ назвали сегодняшний день черным днем для пропагандистских СМИ.

Представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш заявил в эфире “Свобода.Ранок", что Украина впервые сбила не только российский стратегический самолет Ту-22, но и две вражеские ракеты Х-22, которые он запустил, пишет 24 Канал.

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Что в Воздушных силах ВСУ рассказали о сбитии Ту-22 и Х-22

Это была такого рода вендетта (месть за обиду – 24 Канал) за то, что российская стратегическая авиация атаковала сегодня (19 апреля – 24 Канал) наши мирные города, где погибли гражданские люди,

– заявил Илья Евлаш.

По его словам, это впервые, когда наши Воздушные силы совместно с нашими партнерами из ГУР и другими Силами обороны смогли сбить:

самолет Ту-22М3 стратегической авиации;

еще и две ракеты Х-22, которые выпустил этот самолет.

"Конечно, что это комбо. Сегодня (19 апреля – 24 Канал) в российских пропагандистских СМИ черный день. Я думаю, они сегодня там будут очень-очень не рады. Все бывает впервые. Мы впервые сбили в свое время "Кинжал", впервые сбили "Циркон". Сейчас вот впервые сбили Ту-22. Ну, ждем теперь на Ту-95", – заявил спикер Воздушных сил ВСУ.

Он также рассказал, что атака оккупантов была комбинированной.

Что известно о сбитии Ту-22М3 и ракет Х-22