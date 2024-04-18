Советник председателя ОПУ Михаил Подоляк рассказал 24 Каналу, что программы обучения наших пилотов на F-16 продолжаются. Началась процедура обновления авионики на этих самолетах, чтобы они были более способными.

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Самолеты для Украины

Подоляк отметил, что то количество самолетов, которое пообещали партнеры, в том числе Норвегия и Дания, в полном объеме поступит в Украину.

Я хочу, чтобы мы не играли в информационные провокации, которые Россия максимально масштабирует. Чтобы показать, что, вроде бы, Украина никому не нужна. Все идет в рамках договоренностей,

– сказал он.

Владимир Зеленский постоянно ведет коммуникации со странами, которые должны предоставить Украине F-16, также есть функциональный штаб, который занимается логистикой.

Все идет согласно плану: тренировки, обеспечение логистики, апдейт самолетов,

– отметил Михаил Подоляк.

Он добавил, что как только F-16 появятся в украинском небе, то станет заметным существенное изменение по линии фронта.

Россия потеряет свой козырь – авиационные управляемые бомбы. Они ежедневно выпускают по 50 – 200 КАБов. Бросают на головы нашим ребятам, которые находятся по линии фронта. Это надо решать,

– подчеркнул Михаил Подоляк.

F-16 для Украины: что известно