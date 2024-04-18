Советник председателя ОПУ Михаил Подоляк рассказал 24 Каналу, что программы обучения наших пилотов на F-16 продолжаются. Началась процедура обновления авионики на этих самолетах, чтобы они были более способными.
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Самолеты для Украины
Подоляк отметил, что то количество самолетов, которое пообещали партнеры, в том числе Норвегия и Дания, в полном объеме поступит в Украину.
Я хочу, чтобы мы не играли в информационные провокации, которые Россия максимально масштабирует. Чтобы показать, что, вроде бы, Украина никому не нужна. Все идет в рамках договоренностей,
– сказал он.
Владимир Зеленский постоянно ведет коммуникации со странами, которые должны предоставить Украине F-16, также есть функциональный штаб, который занимается логистикой.
Все идет согласно плану: тренировки, обеспечение логистики, апдейт самолетов,
– отметил Михаил Подоляк.
Он добавил, что как только F-16 появятся в украинском небе, то станет заметным существенное изменение по линии фронта.
Россия потеряет свой козырь – авиационные управляемые бомбы. Они ежедневно выпускают по 50 – 200 КАБов. Бросают на головы нашим ребятам, которые находятся по линии фронта. Это надо решать,
– подчеркнул Михаил Подоляк.
F-16 для Украины: что известно
- Первые истребители F-16 украинская армия может получить в ближайшие месяцы. Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявил, что Украина может получить самолеты до начала лета.
- Норвегия передаст Украине истребители F-16 с новейшим вооружением новейшим вооружением. Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде отметил, что речь идет о значительном количестве самолетов. Сейчас Норвегия вместе с коллегами из Дании и Нидерландов проводит подготовку украинских пилотов.
- Украине необходимо по меньшей мере 150 самолетов, чтобы эффективно выполнять поставленные задачи. Основой должен стать F-16, но могут быть и шведские Gripen. Представитель Воздушных Сил Илья Евлаш рассказал, что цель нашей страны – перевооружить авиапарк.