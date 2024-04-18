Радник голови ОПУ Михайло Подоляк розповів 24 Каналу, що програми навчання наших пілотів на F-16 продовжуються. Розпочалась процедура оновлення авіоніки на цих літаках, щоб вони були більш спроможними.
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Літаки для України
Подоляк зазначив, що та кількість літаків, яку пообіцяли партнери, у тому числі Норвегія та Данія, у повному обсязі надійде до України.
Я хочу, щоб ми не гралися в інформаційні провокації, які Росія максимально масштабує. Аби показати, що, начебто, Україна нікому не потрібна. Все йде в рамках домовленостей,
– сказав він.
Володимир Зеленський постійно веде комунікації з країнами, які мають надати Україні F-16, також є функціональний штаб, який займається логістикою.
Все йде згідно з планом: тренування, забезпечення логістики, апдейт літаків,
– зауважив Михайло Подоляк.
Він додав, що як тільки F-16 з’являться в українському небі, то стане помітною суттєва зміна по лінії фронту.
Росія втратить свій козир – авіаційні керовані бомби. Вони щодня випускають по 50 – 200 КАБів. Кидають на голови нашим хлопцям, які знаходяться по лінії фронту. Це треба вирішувати,
– наголосив Михайло Подоляк.
F-16 для України: що відомо
- Перші винищувачі F-16 українська армія може отримати найближчими місяцями. Прем'єр-міністр Бельгії Александр де Кроо заявив, що Україна може отримати літаки до початку літа.
- Норвегія передасть Україні винищувачі F-16 з найновішим озброєнням. Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде зазначив, що йдеться про значну кількість літаків. Наразі Норвегія разом з колегами з Данії та Нідерландів проводить підготовку українських пілотів.
- Україні необхідно щонайменше 150 літаків, щоб ефективно виконувати поставлені завдання. Основою має стати F-16, але можуть бути й шведські Gripen. Речник Повітряних Сил Ілля Євлаш розповів, що мета нашої країни – переозброїти авіапарк.