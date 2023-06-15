Это, вероятно, трудности перевода, – Игнат о начале обучения украинских пилотов на F-16

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 15 мая заявил, что украинские пилоты уже якобы начали овладевать западными истребителями F-16. В воздушных силах опровергли такое заявление, подчеркнув, что, вероятно, возникли трудности с переводом слов руководителя Альянса.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат во время брифинга отметил, что сейчас речь идет только о согласовании сроков и места обучения наших пилотов. По его словам, этот процесс достаточно непрост и растянут.

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Игнат отреагировал на заявление о начале обучения пилотов на F-16

Спикер рассказал, что пока украинские пилоты еще не начали обучение в Европе на самолетах F-16. Он допустил, что заявление генсека НАТО могли вырвать из контекста.

Я честно говоря, не знаю, что имел в виду (Столтенберг – 24 Канал), какой сейчас процесс происходит. Возможно, где-то в заявлении есть трудности перевода,

– заметил Игнат.

Несмотря на это, он отметил, что украинские специалисты, работающие в сфере авиации, уже давно проходят обучение в Европе. В частности, это и офицеры поисково-спасательного обеспечения, боевого управления и т.д.

"Это не пилоты, управляющие самолетами, а это те, кто обеспечивает этот процесс на разных этапах и направлениях", – сказал Игнат.

Напоследок представитель рассказал, что он понимает желание украинцев, чтобы наши пилоты уже смогли поехать на учебу и как можно скорее оттуда вернулись. Однако этот процесс только в стадии готовности.

Генерал Милли прокомментировал передачу самолетов F-16.

Накануне во время встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе перед очередным заседанием "Рамштайна" генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поблагодарил союзников за инициативу по тренировке украинских пилотов на истребителях F-16. Он заметил, что их подготовка уже началась и даже выделил инициативу Дании, которая как первая примет наших пилотов.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли во время брифинга прокомментировал, когда Украина сможет получить западные истребители. По его словам, пока не целесообразно говорить о каких-либо конкретных сроках.

Сейчас нам что-то рано говорить о том, когда можно будет F-16 присоединить к бою в Украине,

– заметил американский генерал.

Милли также подчеркнул, что союзники сейчас больше сосредоточены на том, чтобы поставлять в Украину больше систем противовоздушной обороны. В заключение он отметил, что только после того, можно говорить о F-16.

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