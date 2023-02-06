Украине нужны современные F-16: почему советские МиГ-21 и Су-22 не могут быть промежуточным вариантом

Советские самолеты МиГ-21 и Су-22 не могут являться промежуточным вариантом для Украины. Нашему государству нужны современные F-16.

Об этом 24 Каналу рассказал военный аналитик Алексей Гетьман. На самом деле уже в скором времени Украине могут существенно ускорить передачу самолетов F-16.

Важно Изменят ход войны: основные характеристики F-16 и позиция Запада по передаче самолетов Украине

Советские самолеты МиГ-21 и Су-22

Польша 6 февраля заявила, что было бы неплохо, если бы на Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится 17 – 19 февраля, был бы непросто обсужден вопрос передачи Украине истребителей, но и принято какое-нибудь соответствующее решение. То есть чтобы Украина уже в середине февраля точно знала, что вскоре получит необходимые самолеты F-16.

Однако в то же время поляки говорят, что хотят еще переговорить с немцами, чтобы передать Украине более старые МиГ-21 и Су-22. По всей видимости, поляки закладывают мнение, что эти самолеты могут стать переходным этапом для Украины. То есть сейчас получить МиГ-21 и Су-22, а чуть позже, когда будут готовы наши экипажи, уже тогда получить новые F-16.

Гетман о том, почему советские МиГ-21 и Су-22 не могут быть промежуточным вариантом для Украины: смотрите видео

Украине нужны современные F-16

Гетьман отметил, что очевидно выйдет своими словами из мейнстрима, скажет непопулярные вещи, но нам нужны исключительно современные самолеты F-16. Их трудно перехватить, их трудно радиолокационными станциями найти, у них в 20 раз менее эффективна отражающая поверхность, чем у тех же, например, МиГ-29.

Старт МиГ-21 или Су-22 сразу будет вычислен средствами электронной борьбы, средствами радиоэлектронной разведки. Поэтому, не хочу никого обижать, но это похоже на самолеты-камикадзе,

– заметил военный эксперт.

Военная помощь Украине: последние новости