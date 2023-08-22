Старые радары на F-16: помешает ли это ВСУ выполнять задачи

Радары в старых версиях истребителей составляют более 100 километров. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор Роман Свитан, добавив, что для задач, которые будут возложены на первые F-16, этого достаточно.

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Роман Свитан отметил, что Су-35 не подходят к линии фронта из-за работы наших зенитно-ракетных комплексов. Именно благодаря ПЗРК можно будет держать российские самолеты на большой дистанции.

Patriot может появиться в любом месте и россияне это понимают, потому сами не подходят на малую дальность к линии фронта. Держать Су-35 на большой дистанции мы будем с помощью зенитно-ракетных комплексов,

– сказал военный эксперт.

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Какие задачи будут выполнять F-16

Военный эксперт отметил, что истребители будут поддерживать украинские войска на земле, будут выполнять задачи ПВО в воздухе, говорится, прежде всего, об уничтожении ракет, "Шахедов", а также будут подавлять противовоздушную оборону противника.

Самолеты F-16 MLU важны и тем, что могут нести ракеты для ударов по кораблям. Следовательно, можно будет работать по Черноморскому флоту не только с помощью надводных беспилотников, но и авиации.

Для выполнения задач, которые расписаны в первую очередь для самолетов, этих радаров хватит. Эффективность будет зависеть и от вооружения, которое нам дадут вместе с самолетами,

– подчеркнул Роман Свитан.

Мы слышали о Дании и Нидерландах, которые передадут Украине самолеты, но в коалиции еще более десятка стран. Они могут предоставить самолеты с большей дальностью и лучшей модификацией, которые сразятся с Су-34 и Су-35.

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