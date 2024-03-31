Лучше всего для нас F-16, – авиаэксперт сказал, зачем Украине еще и Gripen

В Швеции обсудят возможность передать Украине истребители Gripen. Еще накануне вступления страны в НАТО там заявляли, что когда они будут защищены авиацией Альянса, то собственный парк самолетов можно будет частично освободить.

Рассматривая воздушные суда, стоит учитывать не их общий рейтинг, а на ресурсы, которые есть у Украины. Такое мнение 24 Каналу высказал эксперт по авиации Константин Криволап, добавив, что самолеты Gripen, как и F-16 могут выполнять важные функции.

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Для чего нам нужны Gripen

По словам эксперта, эти истребители можно поставить на второе место после американских самолетов, учитывая ресурсы, которые мы имеем.

F-16 больше всего нам подходит. Gripen – на втором месте. Кроме этого, самолеты Швеции могли бы решить серьезную проблему – проблему использования ракет Storm Shadow, SCALP EG и, надеюсь, TAURUS, если Германия решится нам их передать,

– рассказал Константин Криволап.

Он добавил, что Gripen создан именно под такие системы, а F-16 для этого еще надо настраивать. Он немного меньше, чем F-16, но в то же время очень мощный, ведь может взять практически ту же нагрузку. Говорится об около 7 тоннах. Несмотря на то, что сам Gripen весит почти 20.

К тому же этот самолет прост в аэродромном обслуживании. То есть он может просто сесть на автобан, туда подъедет специальная машина, специалисты его быстро осмотрят и он полетит дальше.

Например, F-16 надо обслуживать на аэродроме. Но с другой стороны, если с Gripen что-то случится, то его надо вести на завод в Швецию, потому что разветвленной системы ремонта по всей Европе, как F-16, он не имеет,

– отметил эксперт по авиации.

Однако этот истребитель хорош в маневрах, вооружении, ведь может нести все то же, что и американские самолеты, но также имеет дополнительно европейские системы вооружения.

Однако стоит учитывать тот факт, что для нашей военной инфраструктуры будет непросто освоить сразу два самолета. С другой стороны, вероятно, это придется делать, чтобы иметь возможность доставить к местам поражения ракеты Storm Shadow, SCALP-EG и, надеемся, TAURUS.

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