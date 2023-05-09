У Минобороны Швеции "нет лишних самолетов" для передачи Украине

Глава Минобороны Швеции Пол Йонсон прокомментировал военную помощь Украине. По его словам, в ближайшее время Стокгольм не будет передавать нам самолеты.

Он отметил, что у его страны нет "избытка самолетов" для передачи нашей армии. Кроме этого, Швеция сосредоточится на техническом обслуживании уже присланного оборудования.

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Йонсон рассказал о передаче самолетов Украине

Пол Йонсон отметил, что Швеция может участвовать в совместных центрах обслуживания военной техники, используемой Украиной на фронте, а также обслуживать ее вблизи наших западных границ.

Он также подчеркнул, что сейчас шведские власти не могут отправить нашей стране самолеты Jasplane, поскольку сами имеют их "в достаточно малом количестве".

У нас нет самолетов, которые мы можем отправить в Украину здесь и сейчас,

– подчеркнул Йонсон.

Украина стремится получить самолеты западного образца от союзников

Премьер-министр Нидерланды 9 мая сообщил, что его страна рассматривает возможность передачи Украине истребителей F-16. Правительство страны ведет переговоры с США, Великобританией и Данией.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что передача самолетов F-16 – это только вопрос времени. По его словам, рано или поздно они все равно будут у украинской армии.

Кроме того, в феврале Зеленский просил Швецию предоставить истребители Jas 39 Gripen. Однако шведский премьер-министр Ульф Кристерссон категорически отказал.

В Воздушных силах Украины рассматривалось пополнение арсенала самолетами Saab JAS 39 Gripen еще до вторжения России. Разработка самолета велась еще в 1980-х годах, а первый полет он совершил в 1988 году. Максимальный взлетный вес самолета составляет 16,5 тонны и может нести до 10 точек вооружения.