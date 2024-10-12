Российские МиГ-31К могли уже покинуть Беларусь, Гаюн

Российские истребители МиГ-31К, вероятно, уже вернулись из Беларуси в Россию. Самолеты не задержались на территории Беларуси долго.

О том, что МиГ-31К могли покинуть территорию Беларуси сообщил белорусский мониторинговый ресурс "Беларускі Гаюн".

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Что известно о МиГ-31К в Беларуси

Два российских истребителя МиГ-31К прибыли на аэродром "Мачулищи" в Беларуси 9 и 10 октября. Впрочем, если данные мониторинговых каналов правильные, 10 октября оба самолета взлетели с белорусского аэродрома.

Ряд мониторинговых каналов сообщил о посадке МиГов в "Мачулищах", мы же, в свою очередь, этого не подтверждали и не сообщали о посадке истребителей", – сообщил "Гаюн".

Ресус отметил, что по их данным, после взлета МиГ-31К не вернулись на аэродром.

Истребители после взлета с "Мачулищев" взяли курс на юг, пролетели мимо Барановичи, а затем взяли курс в сторону России. Поэтому, "Гаюн" считает, что российские МиГ-31К, вероятнее всего, вернулись на территорию страны-агрессора.

Справка. Передислокация российских истребителей МиГ-31К в Беларусь стала первым подобным случаем за последние полтора года. Опасность МиГ-31К известна – именно эти истребители являются носителями гиперзвуковых ракет "Кинжал", которая имеет дальность до 2000 километров и достигает любой точки в Украине за считанные минуты.