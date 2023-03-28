Падение БПЛА MQ-9 не помешало операциям: разведывательную авиацию НАТО заметили над Черным морем

Вероятно, летательные аппараты Североатлантического альянса над акваторией Черного моря проводили разведывательную миссию. Собственно, речь идет как минимум о двух авиасудах.

Во вторник, 28 марта, около 10:30 журналисты сообщили, что у берегов Румынии самолеты НАТО проводят разведку над Черным морем. 24 Каналу удалось подтвердить эту информацию с помощью сервиса Flightradar24, что позволяет в режиме реального времени наблюдать за авиацией.

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О каких именно самолетах идет речь

Над территорией Румынии по состоянию на 11:00 можно заметить два летательных аппарата, которые, скорее всего, выполняли разведывательную функцию:

Boeing P-8A Poseidon – патрульный противолодочный самолет, разработавшийся по программе многоцелевого морского самолета для замены Lockheed P-3 Orion. Вылетел он с территории Италии, острова Сицилия. Lockheed EP-3E Aries II – американское разведывательное авиасудно морской патрульной авиации США. Вылетело оно из Греции, острова Крит.



Boeing P-8A Poseidon над территорией Румынии / Скриншот 24 Канала с сервиса Flightradar24 (сделан около 11:00, 28 марта)



Lockheed EP-3E Aries II над акваторией Черного моря / Скриншот 24 Канала с сервиса Flightradar24 (сделан около 11:00, 28 марта)

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