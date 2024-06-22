ATACMS не помогут: чем можно уничтожить российские Ту-95МС

Россияне используют стратегические бомбардировщики Ту-95 для массированных обстрелов Украины. Эти самолеты являются одной из приоритетных целей для ВСУ. В то же время поразить их действительно нелегко.

Есть немного видов оружия, которые могут попасть по аэродромам, на которых расположены российские истребители. Военный обозреватель Денис Попович рассказал 24 Каналу, чем именно можно поразить смертоносные Ту-95.

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Чем можно уничтожить Ту-95МС

Предыдущие удары дронами по российским аэродромам не обошлись без болезненных последствий для врага. В то же время важно продолжать эту тенденцию. В частности, приоритетной целью для Украины являются бомбардировщики-ракетоносители Ту-95МС. Именно эти самолеты оккупанты используют для массированных обстрелов Украины.

Разрешение на удары западным оружием вглубь России может помочь Украине с ударами по аэродромам, на которых расположены эти бомбардировщики. Впрочем, есть серьезный нюанс.

Есть один вариант западных ракет, который мог бы доставать в глубину России. Это Tomahawk. "Томагавки" обычно базируются на морских платформах, вариантов запуска с наземных установок немного. Даже если нам разрешат бить ракетами ATACMS – они физически не достанут до мест базирования тех же Ту-95,

– пояснил Денис Попович.

Наземные платформы для запуска "Томагавков" существуют, однако их очень немного, ведь именно этот вариант запуска не прижился.

"Единственный выход – это изготавливать собственное вооружение, которое могло бы доставать до мест базирования стратегических бомбардировщиков – в Мурманске и Энгельсе. До Энгельса мы уже доставали, даже было повреждено. У россиян много этих самолетов, около сорока. В каком они состоянии – неизвестно", – заметил военный обозреватель.

Дело в том, что Ту-95МС – это наследство Советского Союза. Поэтому на сегодня Россия не может самостоятельно производить эти бомбардировщики, а значит, каждая сниженная единица такого класса – неотвратимая потеря.