Россияне передислоцируют самолеты "Ту" ближе к Украине: к чему готовятся

Россия увеличивает количество самолетов вблизи Украины. Была зафиксирована передислокация Ту-95МС с Дальнего Востока на аэродромы "Оленья" (14 самолетов) и "Энгельс-2" (4 самолета). Это достаточно большое количество. Вероятно, оккупанты готовятся нанести ракетные удары по Киеву или в целом по Украине.

Такое мнение 24 Каналу озвучил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, преимущественно Х-101/555 в большом количестве россияне использовали именно для ударов по Киеву.

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"Возможно, они готовятся к нанесению ракетного удара по Киеву или целиком по территории Украины. Преимущественно Х-101/555 в большом количестве россияне использовали именно для ударов по Киеву. По территории Украины в последнее время не так часто их использовали, когда говорится о большой компоненте даже во время комбинированных ударов", – предположил он.

Также нужно наблюдать за тем, как происходит обеспечение этих аэродромов боекомплектом. Говорится еще и о логистике отправки ракет, как себя ведут топливозаправщики, есть ли там поставки достаточного количества топлива, чтобы обеспечить большой боевой вылет и так далее.

После каждого полета проходят обслуживание

Александр Коваленко отметил, что этим самолетам 50 лет, есть варианты, которым 60 – 70 лет. Также россияне могут частично обеспечить производство определенных запчастей, а некоторые – уже не производят. Поэтому захватчики используют запасы со времен Советского Союза.

Или с самолета снимают какую-то запчасть и используют ее в другом, чтобы он работал дальше. Поэтому после каждого полета они должны проходить обслуживание, иногда – даже ремонтные работы. Это говорит о том, что примерно сутки, двое – трое суток они должны находиться на таком обслуживании,

– объяснил он.

Почему случаются инциденты

Часто у россиян случаются различные инциденты с гражданской авиацией. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" подчеркнул, что такие случаи бывают и с тактической авиацией. Реже – со стратегической, потому что к ней повышенное внимание.

Например, если говорить о гражданской авиации, то там часть самолетов – западного производства. То есть нужны западные запчасти, а санкции не позволяют проводить обслуживание и ремонт именно этих самолетов.

Если мы говорим даже об условно современных российских самолетах, например, Superjet. То они также имеют более 50 – 60% оборудования западного производства. Следовательно, и запчасти им нужны западные. Поэтому обслуживание и ремонт этих самолетов проводить регулярно почти невозможно. Поэтому и случаются вот такие случаи,

– отметил Коваленко.

С военной авиацией стратегического типа россияне системно проводят все обслуживание и ремонтные работы, поэтому таких случаев гораздо меньше.