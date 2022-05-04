Самому юному пассажиру – 17 лет, автобус направлялся в Польшу: детали ДТП в Ровненской области

Во вторник, 3 мая, в Ровненской области столкнулись бензовоз и пассажирский автобус. В результате масштабного ДТП погибли 26 человек. Самому юному пассажиру было 17 лет.

Деталями жуткого ДТП в Ровненской области поделились в МВД Украины. В частности, они отметили, что автобус, который направлялся в Польшу, врезался в бензовоз из-за обгона другого транспортного средства.

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В жутком ДТП погиб 17-летний пассажир автобуса

Возле села Ситное Дубенского района не разминулись сразу несколько транспортных средств. А привел к масштабному ДТП водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Vito. Во время движения по дороге он совершил маневр обгона, во время которого столкнулся с бензовозом, ведь выехал на встречную полосу. Как отмечают правоохранители, личность погибшего водителя микроавтобуса устанавливают.

Что касается пассажирского автобуса Setra, то в нем на момент ДТП находились 34 пассажира, а также один водитель. Само транспортное средство ехало в Польшу. Чудом удалось спастись двум пассажирам: один должен был подсесть в Бродах Львовской области, а второй – в самом Львове.

Всего в результате масштабного ДТП погибли 26 человек. Речь идет о 24 пассажирах автобуса, а также водителях автобуса и микроавтобуса. Самому юному среди пассажиров было всего 17 лет, а свое 18-летие он должен был отметить 12 мая, но в этой жуткой аварии он погиб.

Также известно, что травмировалось 12 человек. Речь идет об 11 пассажирах автобуса, а также о самом водителе бензовоза. Правоохранители отмечают, что в Польшу ехали пассажиры от 17 до 69 лет.

Кроме того, в МВД рассказали, что участники жуткой аварии в Ровненской области из Житомирской, Киевской, Черниговской, Харьковской и Хмельницкой областей. Спецслужбы продолжают работу на месте ДТП. Пока там зачищают дорожное полотно. Что касается движения на участке, то его уже полностью восстановили.

Сами правоохранители начали досудебное расследование. Оно касается нарушения правил безопасности дорожного движения, что стало причиной гибели людей.

Коротко о ДТП в Ровненской области

Произошло ДТП 3 мая около 19:20 возле села Сытное в Дубенском районе. По нему как раз проходит трасса "Киев – Чоп".

На место аварии прибыли 7 карет скорой помощи, 7 автомобилей пожарных, а также 44 спасателя.

Автобус Setra, 26 пассажиров которого погибли во время ДТП, курсировал по маршруту "Харьков – Згожелец".

Глава Ровненской ОВА Виталий Коваль в 11 вечера 3 мая отметил, что пожар удалось потушить.

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В МВД отметили, что получить информацию об участниках ДТП в Ровненской области можно по этому номеру телефона: