Деталями моторошної ДТП на Рівненщині поділилися у МВС України. Зокрема вони зазначили, що автобус, який прямував до Польщі, врізався у бензовоз через обгін іншого транспортного засобу.

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У моторошній ДТП загинув 17-річний пасажир автобуса

Так, біля села Ситне Дубенського району не розминулися відразу кілька транспортних засобів. А спричинив масштабну ДТП водій мікроавтобуса Mercedes-Benz Vito. Під час руху дорогою він здійснив маневр обгону, під час якого зіткнувся з бензовозом, адже виїхав на зустрічну смугу. Як зазначають правоохоронці, наразі особу загиблого водія мікроавтобуса встановлюють.

Що ж стосується пасажирського автобуса Setra, то у ньому на момент ДТП перебували 34 пасажири, а також один водій. Сам транспортний засіб їхав до Польщі. Дивом вдалося врятуватися двом пасажирам: один мав підсісти у Бродах, що на Львівщині, а другий – у самому Львові.

Загалом унаслідок масштабної ДТП загинуло 26 людей. Мовиться про 24 пасажирів автобуса, а також водіїв автобуса та мікроавтобуса. Наймолодшому серед пасажирів було усього 17 років, а своє 18-річчя він мав відзначити 12 травня, але у цій моторошній аварії він загинув.

Також відомо, що травмувалося 12 осіб. Мовиться про 11 пасажирів автобуса, а також самого водія бензовоза. Зазначають правоохоронці, що до Польщі їхали пасажири віком від 17 до 69 років.

Крім того, у МВС розповіли, що учасники моторошної автотрощі на Рівненщині з Житомирської, Київської, Чернігівської, Харківської та Хмельницької областей. Спецслужби продовжують свою роботу на місці ДТП. Наразі там зачищають дорожнє полотно. Що стосується руху на ділянці, то його вже повністю відновили.

Самі ж правоохоронці розпочали досудове розслідування. Воно стосується порушення правил безпеки дорожнього руху, які стали причиною загибелі людей.

У МВС зазначили, що отримати інформацію про учасників ДТП на Рівненщині можна за цим номером телефону: 067 675 42 92.

Коротко про ДТП на Рівненщині

Сталася ДТП 3 травня близько 19:20 біля села Ситне, що у Дубенському районі. По ньому саме проходить траса "Київ – Чоп".

На місце автотрощі прибули 7 карет швидкої допомоги, 7 автомобілів пожежників, а також 44 рятувальники.

Автобус Setra, 26 пасажирів якого загинули під час ДТП, курсував за маршрутом "Харків – Зґожелець".

Голова Рівненської ОВА Віталій Коваль пів на 11 вечора 3 травня зазначив, пожежу вдалося загасити.

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