Все работает на керосине: летчик-инструктор назвал главные последствия поражений российских НПЗ

Украина нашла одну из болевых точек России – нефтеперерабатывающие заводы. Однако удары беспилотниками по этим объектам беспокоят союзников, поэтому они советуют украинским спецслужбам сосредоточиться на поражении других целей.

В то же время глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поставил партнерам ультиматум, мол, если союзники не дадут Patriot, то наши военные дальше будут бить по НПЗ. В разговоре с 24 Каналом полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан оценил риски таких заявлений и назвал главные последствия ударов по вражеским НПЗ.

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Надо продолжать

По мнению Свитана, ни в коем случае нельзя прекращать наши боевые действия на территории страны-агрессора в обмен на обещания или договоренности с партнерами. Украина способна уничтожить все российские НПЗ, а после этого может начаться беспощадный внутренний российский бунт.

Над этим нужно однозначно работать,

– отметил военный эксперт.

Нефтеперерабатывающие заводы изготавливают дизель и авиационный керосин. Поэтому, чтобы посадить российскую авиацию необходимо уничтожить НПЗ, которые изготавливают авиационный газ, и базы, на которых его хранят.

Не только авиация летать не будет, а часть ракет, ведь часть из них также летает на авиационном керосине,

– сказал Свитан.

Кроме того, уничтожение НПЗ лишит военную экономику России внешней выручки. Поэтому это нельзя завязывать на передаче ПВО.

"Такой ультиматум имеет обратную сторону. Ведь получается, если союзники передадут Украине ЗРК, то мы не сможем бить по НПЗ? Нам надо продолжать бить по российским НПЗ, несмотря на то, получим мы Patrio или нет", – добавил полковник запаса ВСУ.

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