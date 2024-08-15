Самые большие враги россиян – в России

Еще один аспект движения в Курской области, который дергает струны "нежной русской души": контролируемые ВСУ более 1000 километров квадратных – это единственный русский регион России, освобожденный от кадыровцев.

В многослойности тем российской действительности есть одна глубинная, которая тщательно вытесняется, но продолжает жить. Рано или поздно она прорастет.

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Русских в России становится все меньше

1. С точки зрения долгосрочных трендов русские в России находятся в беде. Россиян становится меньше, как в абсолютных, так и в относительных числах.

Официально структура населения России выглядит как 70% русских и 30% нерусских. Де-факто, ситуация хуже. Насколько – установить сложно из-за многочисленных манипуляций. Реальные цифры ближе к 60 – 65% и 40 – 35% соответственно.

С одной стороны, неизвестно, сколько в России осело мигрантов из Центральной Азии и (как минимум) Китая. С другой стороны, на фоне плохих цифр в "русские" записывают всех, кто не успел уклониться.

Например, в период с 2010 по 2021 годы (то есть с учетом оккупированного Крыма) доля русских в России официально снизилась на 5,5 миллиона человек (или с 77,7% до 71,7%). При этом наполовину уменьшилась численность украинцев – более чем на 1 миллион человек. Эти люди никуда не делись – их превратили в "русских", что наглядно видно в Крыму.

Без Крыма и манипуляций с украинцами количество россиян уменьшилось миллионов на 7. Это около 6,5 – 7% этнической массы русских в России. Рождаемость у русских снижается на фоне приличных цифр в национальных республиках.

Это все – до полномасштабного вторжения. Потери от большой войны в России (убитые, те, что уехали, нерожденные) точно более 1 миллиона человек. Подавляющее большинство убитых – россияне.

Ситуацию с временно захваченным украинским населением однозначно интерпретировать в пользу русских нельзя. Это очень своеобразное население.

В результате получается, что с трендами естественного прироста и рождаемости уже через поколение соотношение русских и нерусских в России будет примерно 50/50. Но с одним важным уточнением – нерусское население будет молодое, активное и настойчивое, а русское – дряхлеющее и обороняющееся.

Скорейшее завершение войны выгодно россиянам

2. Напав на Украину, Владимир Путин создал для россиян огромные проблемы.

Все чаще на разных уровнях наступает прозрение: независимо от итогов войны, россияне окажутся под большим давлением. На них повесят всех собак (не на бурятов с якутами же вешать). Их все будут ненавидеть, а при возможности – мстить. Это запрограммировано на десятилетия вперед.

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А поскольку это материал, ослабевающий, то в ситуации "русские против всех" в самой России у россиян шансов на какой-то хороший результат нет. При Путине и продолжателях его режима – точно. На примере Чечни россияне знают, что с ними будет во всех национальных республиках России. И очень скоро.

Поэтому объективно в пользу русских как народа:

максимально быстро выскакивать из войны;

"снимать" проблемы с украинцами (гражданами Украины), как с самой большой и воинственной группой, которая точно будет мстить.

Животный страх Кадырова

3. Год назад был очень яркий момент, который многие отметили, но в самой России остановились с интерпретацией.

Кадыровский боевик Апти Алаудинов (до Курска его активно "выращивали" как один из вариантов смены Кадырова, сейчас могут быть нюансы) на одном из федеральных каналов прямым текстом заявил: "Россияне должны рожать больше детей, иначе контроль над российским пространством будет потерян".

Казалось бы – какое ему дело, что там с русскими? Нюанс в том, кто такие русские в современной России.

Это не народ – это прокси-структура. Разница в том, что народ – это самоценная суть со своими интересами. А прокси-структура – это средство для обслуживания чьих-то интересов, чаще всего – в ущерб себе.

Функция русских в империи (пока их физически больше) – обеспечивать определенную легитимность контроля за ресурсами и проводить управленческие сигналы.

Кадыров имеет определенную квоту доступа к управлению прокси-структурой "русские". Через нее он поднимается на федеральный уровень и может "легитимно" отстаивать интересы в различных регионах и отраслях. Без этого доступа кадыровцы станут одной из этнических банд, далеко не самой многочисленной и не самой ресурсной.

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Недаром в России острие федерального недовольства направлено против таджиков и узбеков, а также их структур. Потому что как только условные узбеки окончательно легализуются со своими структурами и смогут быстро превращать мигрантов в россиян, кадыровцы вздрогнут.

Номинально узбеков есть до 323 тысяч (таджиков чуть больше – 350 тысяч). Хотя только в Москве и одних, и вторых в разы больше. А всех чеченцев (а кадыровцы – это не все) – 1,6 миллиона.

Отсюда животный страх Кадырова за выживание своего клана в будущем, попытки закрепиться на федеральном уровне и сохранить свою личную армию. У них все более или менее благополучно, пока их боятся. А если вдруг перестанут, да еще и рычагов поубавится – быть беде. ОАЭ не резиновые.

Главный враг Кремля – русские националисты

4. На этом фоне в Россию пробиваются слабые голоса, которые фиксируют такой момент. Если отбросить словесную шелуху и разного рода имитации, то главным врагом Кремля в России являются русские националисты. Та часть россиян, которая утверждает, что у русского народа могут быть другие цели, кроме экспансии, доминирования над другими народами и умирания за царя и родину.

Именно этих россиян Кремль тщательно истребляет. Именно на этой поляне ФСБ активно создает фейковые структуры, чтобы выявлять и уничтожать в зародыше россиян-неимперцев.

Все это сопровождается красочными хороводами во главе с Гундяевым и другими скоморохами, производящими "величие". Они решают единственную задачу: чтобы мысли о реальных интересах русского народа, блуждающие в головах отдельных людей, не завладели значительными массами и не произошло структурирование вокруг какого-то неподконтрольного субъекта.

Потому что тогда начнется самое интересное.

А надо ли россиянам воевать с украинцами?

5. Украинские войска в Курске наглядно показывают, что на кадыровцев при желании можно найти управу, сделать их жалкими. Видео, из которых следует, что украинские военные обращаются с российскими срочниками лучше, чем россияне-кадыровцы, уже получили свою аудиторию и начали влиять.

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Также заход в Курск подвешивает вопрос: а надо ли вымирающим русским в Курске/Смоленске/Брянске/Орле/Пскове и т.д. воевать с украинцами? Ради чего? Ради "Нового Херсонеса"? Ради уничтоженного в хлам Донбасса, который Россия никогда не восстановит даже близко?

На одном из видео переселенцы жалуются царю, что они и мужей/сыновей на войну отправили (в нашей базе есть 2 убитых из Суджи), и армию поддерживают, и лояльны до невозможности, а тут такая напасть. За что? Остался маленький шаг – да, может, зря все это делали, не надо было?

Все вот это – пока далеко не мейнстрим. Российская пропаганда умело гасила подобные мысли, переключая внимание, конструируя искусственных врагов. Но тление есть, природные интересы никуда не денутся. Их осознание может прорваться в самый неподходящий для Кремля момент.

Факты доказывают, что враги россиян не в Украине – они в Москве.

Москва воюет в Украине россиянами и против украинцев, и против интересов самих россиян.