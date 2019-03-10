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      Самые смешные мемы недели: цветочный ажиотаж на 8 марта и фейл Медведева

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      Самые смешные мемы недели
      Самые смешные мемы недели / Коллаж 24 канала

      Празднование 8 марта в Украине традиционно спровоцировало ажиотаж на живые цветы и букетные композиции: в сети смеются над очередями и богатыми продавцами. Российский премьер Дмитрий Медведев, поздравляя женщин с 8 марта, не смог нарисовать в воздухе "восьмерку": этим он вызвал насмешки в соцсетях. Коты и стеклянные поверхности: забавная фотоподборка, которая вас порадует.

      Цветочный ажиотаж

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      Празднование восьмого марта в Украине в очередной раз разделило украинцев. Одни считают, что это – день женственности, нежности и весны, главным атрибутом которого являются подаренные женщине цветы. Другие – выходят на демонстрации и марши равенства и еще раз напоминают, что 8 марта мир отмечает день борьбы за женские права.

      Да, соцсети традиционно шутили о цветочном ажиотаже вокруг праздника и главных его символах.

      В частности, в Киеве возле станции метро "Золотые ворота" еще накануне праздника выстроилась огромная очередь за цветами. Кстати, один тюльпан в столице стоил около 30 гривен.

      меми квіти 8 березня соцмережі жарти
      8 березня коментарі соцмережі меми жарти

      Еще одно неожиданное "поздравление" с 8 марта. 

      Тем временем в России случилась по-настоящему курьезная ситуация. Мужчины с российской организации "Сеть" – известной также активной поддержкой режима Владимира Путина – решили "оригинально", цветами, поздравить женщин с 8 марта. Вот только цветы они понесли в феминистское кафе "Симона", что в Санкт-Петербурге.

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      История с цветами и "Симоной" произошла 7 марта. Активисты купили тюльпанов и посетили кафе с твердым намерением поздравить женщин с, собственно, Международным женским днем. Пришли во время, когда вход в заведение мужчинам запрещен, а просьбы и требования уйти – игнорировали. Мужчины оставили цветы в помещении и вместе несколько раз окликнули: "Поздравляем!"

      Смотрите видео попытки поздравления с 8 марта феминисток в кафе "Симона", что в Санкт-Петербурге:

      Не выдержав такого издевательства, одна из женщин, что как раз находились в "Симоне", применила газовый баллончик против мужчины, который все это время снимал события. История получила продолжение на следующий день – 8 марта. Феминистки устроили акцию. Причем в форме действительно оригинального перформанса: они засыпали подаренными прошлого дня цветами голого мужчину и положили того на лестнице Дворца бракосочетаний на Английской набережной.

      "Ваши цветы прорастут на могиле патриархата", – говорил плакат возле импровизированной могилы.

      Странный знак Медведева

      Женщин России с 8 марта поздравил премьер РФ Дмитрий Медведев. Однако, не обошлось без курьезов. Произнося свое приветствие, Медведев попытался нарисовать в воздухе "восьмерку", но у него это не совсем получилось. Из странного символа премьера России смеются в соцсетях.

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      "Вообще-то 8 марта напоминает не только восьмерку, но и знак бесконечности. Хотел бы, чтобы хорошее настроение и забота близких продолжались не только 8 Марта, а бесконечно", – сказал в своем приветствии Медведев.

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      Смотрите, как с российского премьера и его "восьмерки" смеются в сети.

      Котики и стеклянные поверхности

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      Милые розовые лапки, пренебрежительные взгляды и заряд положительной энергии. Коты буквально объясняют замечательными снимками с ними то, для чего люди обустраивают помещения стеклянными поверхностями. Смотрите на забавных четвероногих в нашей фотоподборке и заряжайтесь позитивом.


      Кот в стеклянном плафоне

      коти меми
      Смотрят с осуждением

      Пушистая милота

      Больше фото – по ссылке.

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      Теги: Мемы Курьезные новости
      Источник: 24 Канал
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