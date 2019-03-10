Самые смешные мемы недели: цветочный ажиотаж на 8 марта и фейл Медведева
Празднование 8 марта в Украине традиционно спровоцировало ажиотаж на живые цветы и букетные композиции: в сети смеются над очередями и богатыми продавцами. Российский премьер Дмитрий Медведев, поздравляя женщин с 8 марта, не смог нарисовать в воздухе "восьмерку": этим он вызвал насмешки в соцсетях. Коты и стеклянные поверхности: забавная фотоподборка, которая вас порадует.
Цветочный ажиотаж
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Празднование восьмого марта в Украине в очередной раз разделило украинцев. Одни считают, что это – день женственности, нежности и весны, главным атрибутом которого являются подаренные женщине цветы. Другие – выходят на демонстрации и марши равенства и еще раз напоминают, что 8 марта мир отмечает день борьбы за женские права.
Да, соцсети традиционно шутили о цветочном ажиотаже вокруг праздника и главных его символах.
В частности, в Киеве возле станции метро "Золотые ворота" еще накануне праздника выстроилась огромная очередь за цветами. Кстати, один тюльпан в столице стоил около 30 гривен.
Странный знак Медведева
Женщин России с 8 марта поздравил премьер РФ Дмитрий Медведев. Однако, не обошлось без курьезов. Произнося свое приветствие, Медведев попытался нарисовать в воздухе "восьмерку", но у него это не совсем получилось. Из странного символа премьера России смеются в соцсетях.
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"Вообще-то 8 марта напоминает не только восьмерку, но и знак бесконечности. Хотел бы, чтобы хорошее настроение и забота близких продолжались не только 8 Марта, а бесконечно", – сказал в своем приветствии Медведев.
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Смотрите, как с российского премьера и его "восьмерки" смеются в сети.
Котики и стеклянные поверхности
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Милые розовые лапки, пренебрежительные взгляды и заряд положительной энергии. Коты буквально объясняют замечательными снимками с ними то, для чего люди обустраивают помещения стеклянными поверхностями. Смотрите на забавных четвероногих в нашей фотоподборке и заряжайтесь позитивом.
Кот в стеклянном плафоне
Смотрят с осуждением
Пушистая милота
Больше фото – по ссылке.