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      Обнаженные активистки Femen "разрушали патриархат" в немецком Гамбурге: фото 18+

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      Femen устроили откровенный перформенс в Гамбурге
      Femen устроили откровенный перформенс в Гамбурге / twitter.com/welt

      Женщины с голым торсом, активистки Femen, в Международный женский день разрушили забор на "улице красных фонарей" в Гамбурге. Таким поступком они ознаменовали протест против сексуальной эксплуатации женщин и сексуального насилия.

      Также активистки осуждают любые проявления торговли людьми. Об этом сообщило немецкое издание Die Welt.

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      Собственно, забор на так называемой "улице красных фонарей" в Гамбурге женщины разрушили именно потому, что за ним "скрывается секс-индустрия".

      Гамбург

      Стену на Герберштрассе разрушили активистки Femen

      Металлический забор на Гербертштрассе является барьером и защитным экраном одновременно. Женщинам и юношам, моложе 18 лет, доступ на эту улицу длиной в сто метров запрещен. Ведь именно на Гебертштрассе в окнах сидят полуобнаженные проститутки.

      Гамбург

      Никаких стен между женщинами, – надпись на спине активистки

      Активистки, к слову, критиковали и то, что публичная улица десятилетиями была недоступной для женщин.

      Гамбург

      Разрушим патриархат, – надпись на русском на теле активистки

      К слову, "Марш женщин против домашнего, сексуального и психологического насилия" проходил также в городах Украины. В частности, в Киеве он наткнулся на сопротивление праворадикалов. Произошли стычки с полицией, нескольких человек задержали за попытки создать препятствия женскому маршу и правоохранителям. А вот в Харькове подобных инцидентов не было.

      blog_ava
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      Теги: 8 марта FEMEN Курьезные новости
      Источник: 24 Канал
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