Обнаженные активистки Femen "разрушали патриархат" в немецком Гамбурге: фото 18+

Женщины с голым торсом, активистки Femen, в Международный женский день разрушили забор на "улице красных фонарей" в Гамбурге. Таким поступком они ознаменовали протест против сексуальной эксплуатации женщин и сексуального насилия.

Также активистки осуждают любые проявления торговли людьми. Об этом сообщило немецкое издание Die Welt.

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Собственно, забор на так называемой "улице красных фонарей" в Гамбурге женщины разрушили именно потому, что за ним "скрывается секс-индустрия".

Стену на Герберштрассе разрушили активистки Femen

Металлический забор на Гербертштрассе является барьером и защитным экраном одновременно. Женщинам и юношам, моложе 18 лет, доступ на эту улицу длиной в сто метров запрещен. Ведь именно на Гебертштрассе в окнах сидят полуобнаженные проститутки.

Никаких стен между женщинами, – надпись на спине активистки

Активистки, к слову, критиковали и то, что публичная улица десятилетиями была недоступной для женщин.

Разрушим патриархат, – надпись на русском на теле активистки

К слову, "Марш женщин против домашнего, сексуального и психологического насилия" проходил также в городах Украины. В частности, в Киеве он наткнулся на сопротивление праворадикалов. Произошли стычки с полицией, нескольких человек задержали за попытки создать препятствия женскому маршу и правоохранителям. А вот в Харькове подобных инцидентов не было.