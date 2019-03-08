Оголені активістки Femen "руйнували патріархат" у німецькому Гамбурзі: фото 18+

Жінки з голим торсом, активістки Femen, у Міжнародний жіночий день зруйнували паркан на "вулиці червоних ліхтарів" у Гамбурзі. Таким вчинком вони ознаменували протест проти сексуальної експлуатації жінок і сексуального насильства.

Також активістки засуджують будь-які прояви торгівлі людьми. Про це повідомило німецьке видання Die Welt.

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Власне, паркан на так званій "вулиці червоних ліхтарів" у Гамбурзі жінки зруйнували саме тому, що за ним "ховається секс-індустрія".



Стіну на Герберштрассе зруйнували активістки Femen

Металевий паркан на Гербертштрассе є бар'єром та захисним екраном водночас. Жінкам і молодим чоловікам, молодшим за 18 років, доступ на цю вулицю довжиною у сто метрів заборонений. Адже саме на Гебертштрассе у вікнах сидять напівоголені повії.



Жодних стін між жінками, – напис на спині активістки

Активістки, до слова, критикували й те, що публічна вулиця десятиліттями була недоступною для жінок.



Зруйнуємо патріархат, – напис російською на тілі активістки

До слова, "Марш жінок" проти домашнього, сексуального і психологічного насильства проходив також у містах України. Зокрема, в Києві він наштовхнувся на опір праворадикалів. Відбулися сутички з поліцією, кількох осіб затримали за спроби створити перешкоди жіночому маршу та правоохоронцям. А от у Харкові подібних інцидентів не було.