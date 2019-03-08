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      Оголені активістки Femen "руйнували патріархат" у німецькому Гамбурзі: фото 18+

      261 Читать новость на русском
      Femen влаштували відвертий перформенс у Гамбурзі
      Femen влаштували відвертий перформенс у Гамбурзі / twitter.com/welt

      Жінки з голим торсом, активістки Femen, у Міжнародний жіночий день зруйнували паркан на "вулиці червоних ліхтарів" у Гамбурзі. Таким вчинком вони ознаменували протест проти сексуальної експлуатації жінок і сексуального насильства.

      Також активістки засуджують будь-які прояви торгівлі людьми. Про це повідомило німецьке видання Die Welt.

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      Власне, паркан на так званій "вулиці червоних ліхтарів" у Гамбурзі жінки зруйнували саме тому, що за ним "ховається секс-індустрія".

      Гамбург
      Стіну на Герберштрассе зруйнували активістки Femen

      Металевий паркан на Гербертштрассе є бар'єром та захисним екраном водночас. Жінкам і молодим чоловікам, молодшим за 18 років, доступ на цю вулицю довжиною у сто метрів заборонений. Адже саме на Гебертштрассе у вікнах сидять напівоголені повії.

      Гамбург
      Жодних стін між жінками, – напис на спині активістки

      Активістки, до слова, критикували й те, що публічна вулиця десятиліттями була недоступною для жінок.

      Гамбург
      Зруйнуємо патріархат, – напис російською на тілі активістки

      До слова, "Марш жінок" проти домашнього, сексуального і психологічного насильства проходив також у містах України. Зокрема, в Києві він наштовхнувся на опір праворадикалів. Відбулися сутички з поліцією, кількох осіб затримали за спроби створити перешкоди жіночому маршу та правоохоронцям. А от у Харкові подібних інцидентів не було.

      blog_ava
      Зі святом 8 березня – зворушливі привітання коханій дівчині
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      13772
      Теги: 8 березня Курйозні новини FEMEN
      Джерело: 24 Канал
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