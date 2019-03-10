Найсмішніші меми тижня: квітковий ажіотаж на 8 березня і фейл Медведєва
Святкування 8 березня в Україні традиційно спровокував ажіотаж на живі квіти і букетні композиції: у мережі глузують із черг та заможних продавців. Російський прем’єр Дмитро Медведєв, вітаючи жінок із 8 березня, не зміг намалювати в повітрі "вісімку": цим він викликав насмішки у соцмережах. Коти і скляні поверхні: кумедна фотопідбірка, яка вас потішить.
Квітковий ажіотаж
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Святкування восьмого березня в Україні в черговий раз розділило українців. Одні вважають: це – день жіночності, ніжності та весни, головним атрибутом якого є подаровані жінці квіти. Інші – виходять на демонстрації та марші рівності й вкотре нагадують, що 8 березня світ відзначає день боротьби за жіночі права.
Так, соцмережі традиційно жартували із квіткового ажіотажу навколо свята та головних його символів.
Зокрема, у Києві біля станції метро "Золоті ворота" ще напередодні свята вишикувалась величезна черга по квіти. До речі, один тюльпан у столиці коштував близько 30 гривень.
Дивний знак Медведєва
Жінок Росії із 8 березня привітав прем’єр РФ Дмитро Медведєв. Проте, не обійшлося без курйозів. Виголошуючи своє вітання, Медведєв спробував намалювати у повітрі "вісімку", але в нього це не зовсім вийшло. Із дивного символу прем’єра Росії глузують у соцмережах.
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"Взагалі-то 8 березня нагадує не лише вісімку, але й знак безкінечності. Хотів би, щоб той гарний настрій та турбота близьких тривали не лише 8 Березня, а безкінечно", – сказав у своєму вітанні Медведєв.
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Дивіться, як із російського прем'єра та його "вісімки" глузують у мережі.
Котики та скляні поверхні
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Милі рожеві лапки, зверхні погляди та заряд позитивної енергії. Коти буквально пояснюють чудовими знімками із ними те, для чого люди облаштовують помешкання скляними поверхнями. Дивіться на кумедних чотирилапих у нашій фотопідбірці та заряджайтесь позитивом.
Кіт у скляному плафоні
Дивляться з осудом
Пухнаста милість
Більше фото – за посиланням.