Найсмішніші меми тижня: квітковий ажіотаж на 8 березня і фейл Медведєва

Святкування 8 березня в Україні традиційно спровокував ажіотаж на живі квіти і букетні композиції: у мережі глузують із черг та заможних продавців. Російський прем’єр Дмитро Медведєв, вітаючи жінок із 8 березня, не зміг намалювати в повітрі "вісімку": цим він викликав насмішки у соцмережах. Коти і скляні поверхні: кумедна фотопідбірка, яка вас потішить.

Квітковий ажіотаж

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Святкування восьмого березня в Україні в черговий раз розділило українців. Одні вважають: це – день жіночності, ніжності та весни, головним атрибутом якого є подаровані жінці квіти. Інші – виходять на демонстрації та марші рівності й вкотре нагадують, що 8 березня світ відзначає день боротьби за жіночі права.

Так, соцмережі традиційно жартували із квіткового ажіотажу навколо свята та головних його символів.

Зокрема, у Києві біля станції метро "Золоті ворота" ще напередодні свята вишикувалась величезна черга по квіти. До речі, один тюльпан у столиці коштував близько 30 гривень.



В наливайці продавчинь вітають так pic.twitter.com/NP7cRzjI7P — Ganusіn (@nusss1nn) 8 марта 2019 г. Ще одне неочікуване "привітання" із 8 березня. Тим часом у Росії трапилася по-справжньому курйозна ситуація. Чоловіки з російської організації "Сєть" – відомої також активною підтримкою режиму Володимира Путіна – вирішили "оригінально", квітами, привітати жінок з 8 березня. От тільки квіти вони понесли до феміністського кафе "Симона", що у Санкт-Петербурзі. Читайте також: Гройсман пригрозив колегам, які "сиділи" у смартфонах під час наради: відео Історія з квітами та "Симоною" трапилася 7 березня. Активісти накупили тюльпанів та завітали до кафе з твердим наміром привітати жінок з, власне, Міжнародним жіночим днем. Прийшли вони в час, коли вхід до закладу чоловікам заборонений, а прохання і вимоги піти геть – ігнорували. Чоловіки залишили квіти у приміщенні та гуртом кілька разів гукнули: "Вітаємо!" Дивіться відео спроби привітання з 8 березня феміністок у кафе "Симона", що у Санкт-Петербурзі: Не витримавши такої наруги, одна з жінок, що якраз перебували у "Симоні", застосувала газовий балончик проти чоловіка, який увесь цей час фільмував події. Історія отримала продовження наступного дня – 8 березня. Феміністки влаштували акцію у відповідь. При чому у форму дійсно оригінального перформансу: вони засипали подарованими минулого дня квітами голого чоловіка і поклали того на сходах Палацу одружень на Англійській набережній. "Ваші квіти проростуть на могилі патріархату", – промовляв плакат біля імпровізованої могили.

Дивний знак Медведєва

Жінок Росії із 8 березня привітав прем’єр РФ Дмитро Медведєв. Проте, не обійшлося без курйозів. Виголошуючи своє вітання, Медведєв спробував намалювати у повітрі "вісімку", але в нього це не зовсім вийшло. Із дивного символу прем’єра Росії глузують у соцмережах.

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"Взагалі-то 8 березня нагадує не лише вісімку, але й знак безкінечності. Хотів би, щоб той гарний настрій та турбота близьких тривали не лише 8 Березня, а безкінечно", – сказав у своєму вітанні Медведєв.

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Дивіться, як із російського прем'єра та його "вісімки" глузують у мережі.

Российский премьер Медведев по случаю 8 марта залез в самолет и сообщил оттуда, что 8 марта напоминает восьмерку.

Отдельно замечу, что пальцем Медведев нарисовал при этом что угодно, но только не цифру "8". pic.twitter.com/YzI6j2OxBg — Проф. Преображенский (@prof_preobr) 8 марта 2019 г.

Медведев не может рукой в воздухе восьмерку нарисовать. С такими нарушениями ЦНС нельзя получить водительские права, но можно быть премьер-министром. — водка и мельдоний (@treugolny_hui) 9 марта 2019 г.

Как выглядит цифра 8 по мнению председателя Правительства pic.twitter.com/47BBhHdvOZ — Лентач (@oldLentach) 8 марта 2019 г.

Он в самолёте там? Лучше бы самолёт в это время восьмёрку изобразил, веселее было бы. — остановка "Психокомбинат" (@worm_food_76) 8 марта 2019 г.

Нарисовал сколько мог, остальное дорисуй сама, дорогая. — sayonaraBob (@sayonarabob1) 8 марта 2019 г.

Мне кажется ему просто лень было — Golovin Roman (@zverrek) 8 марта 2019 г.

Восьмёрку не изображу, но вы держитесь — Dalton Russel (@CaptBellerofont) 8 марта 2019 г.

Котики та скляні поверхні

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Милі рожеві лапки, зверхні погляди та заряд позитивної енергії. Коти буквально пояснюють чудовими знімками із ними те, для чого люди облаштовують помешкання скляними поверхнями. Дивіться на кумедних чотирилапих у нашій фотопідбірці та заряджайтесь позитивом.



Кіт у скляному плафоні



Дивляться з осудом



Пухнаста милість

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