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      Найсмішніші меми тижня: квітковий ажіотаж на 8 березня і фейл Медведєва

      946 Читать новость на русском
      Найсмішніші меми тижня
      Найсмішніші меми тижня / колаж 24 каналу

      Святкування 8 березня в Україні традиційно спровокував ажіотаж на живі квіти і букетні композиції: у мережі глузують із черг та заможних продавців. Російський прем’єр Дмитро Медведєв, вітаючи жінок із 8 березня, не зміг намалювати в повітрі "вісімку": цим він викликав насмішки у соцмережах. Коти і скляні поверхні: кумедна фотопідбірка, яка вас потішить.

      Квітковий ажіотаж

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      Святкування восьмого березня в Україні в черговий раз розділило українців. Одні вважають: це – день жіночності, ніжності та весни, головним атрибутом якого є подаровані жінці квіти. Інші – виходять на демонстрації та марші рівності й вкотре нагадують, що 8 березня світ відзначає день боротьби за жіночі права.

      Так, соцмережі традиційно жартували із квіткового ажіотажу навколо свята та головних його символів.

      Зокрема, у Києві біля станції метро "Золоті ворота" ще напередодні свята вишикувалась величезна черга по квіти. До речі, один тюльпан у столиці коштував близько 30 гривень.

      меми квіти 8 березня соцмережі жарти
      8 березня коментарі соцмережі меми жарти

      Ще одне неочікуване "привітання" із 8 березня. 

      Тим часом у Росії трапилася по-справжньому курйозна ситуація. Чоловіки з російської організації "Сєть" – відомої також активною підтримкою режиму Володимира Путіна – вирішили "оригінально", квітами, привітати жінок з 8 березня. От тільки квіти вони понесли до феміністського кафе "Симона", що у Санкт-Петербурзі.

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      Історія з квітами та "Симоною" трапилася 7 березня. Активісти накупили тюльпанів та завітали до кафе з твердим наміром привітати жінок з, власне, Міжнародним жіночим днем. Прийшли вони в час, коли вхід до закладу чоловікам заборонений, а прохання і вимоги піти геть – ігнорували. Чоловіки залишили квіти у приміщенні та гуртом кілька разів гукнули: "Вітаємо!"

      Дивіться відео спроби привітання з 8 березня феміністок у кафе "Симона", що у Санкт-Петербурзі:

      Не витримавши такої наруги, одна з жінок, що якраз перебували у "Симоні", застосувала газовий балончик проти чоловіка, який увесь цей час фільмував події. Історія отримала продовження наступного дня – 8 березня. Феміністки влаштували акцію у відповідь. При чому у форму дійсно оригінального перформансу: вони засипали подарованими минулого дня квітами голого чоловіка і поклали того на сходах Палацу одружень на Англійській набережній.

      "Ваші квіти проростуть на могилі патріархату", – промовляв плакат біля імпровізованої могили.

      Дивний знак Медведєва

      Жінок Росії із 8 березня привітав прем’єр РФ Дмитро Медведєв. Проте, не обійшлося без курйозів. Виголошуючи своє вітання, Медведєв спробував намалювати у повітрі "вісімку", але в нього це не зовсім вийшло. Із дивного символу прем’єра Росії глузують у соцмережах.

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      "Взагалі-то 8 березня нагадує не лише вісімку, але й знак безкінечності. Хотів би, щоб той гарний настрій та турбота близьких тривали не лише 8 Березня, а безкінечно", – сказав у своєму вітанні Медведєв. 

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      Дивіться, як із російського прем'єра та його "вісімки" глузують у мережі.

      Котики та скляні поверхні

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      Милі рожеві лапки, зверхні погляди та заряд позитивної енергії. Коти буквально пояснюють чудовими знімками із ними те, для чого люди облаштовують помешкання скляними поверхнями. Дивіться на кумедних чотирилапих у нашій фотопідбірці та заряджайтесь позитивом.


      Кіт у скляному плафоні

      коти меми
      Дивляться з осудом


      Пухнаста милість

      Більше фото – за посиланням.

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      Теги: Курйозні новини Меми
      Джерело: 24 Канал
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