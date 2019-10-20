Самые смешные мемы недели Литволатвия, куница в Раде и белка-кунг фу

В Офисе Президента перепутали страну, которую посещал глава государства: вместо Латвии написали о Литве. "Юзик" продавал билеты на "Вечерний квартал" нардепам. В Раде завелась куница. Ким Чен Ын уселся на коня и отправился в горы: с эпических фото вождя КНДР смеются. Фотограф ловил белку, ловил – и поймал: удачные фото боевого животного вас насмешат.

Так Литва или Латвия?

В пресс-службе президента Украины Владимира Зеленского перепутали две прибалтийские страны Литву и Латвию в сообщениях на фейсбук-странице об официальном визите украинского лидера.

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Впоследствии текст публикации все же исправили и там уже фигурировала Латвия, а не Литва.

Позже публикацию вообще удалили, чтобы не было возможности просмотреть историю изменений, а вечером в 22:36 публикацию заново разместили на странице пресс-службы президента. После того, как в сети громко высмеяли инцидент, заместитель председателя ОПУ Кирилл Тимошенко попросил прощения за ошибку и назвал виновника ситуации.

Им оказался специалист по работе в соцсетях. По словам Тимошенко, за свою ошибку он получил взыскание и географический атлас в подарок. Как шутят в сети с этой ситуации – далее.

...та ,нічого ,вони не переплутали!!! вони просто не знали,що: Латвія і Литва -дві різні країни.... — Барикада (@barykada1) 17 октября 2019 г.

Литва, Латвія, хто їх розбере. Не Лівія — і те добре. Користуючись нагодою, нагадую: Вена — столиця Австралії. https://t.co/0FYoONvhWM — SDL73 (@SDL731) 17 октября 2019 г.

Литва чи Латвія?

Словакія чи Словенія?

Ірак чи Іран?

Австрія чи Австралія?

Блядські ці питання зайобують — Луиза Чкалова (@luiza_4kalova) 17 октября 2019 г.

Ахматова - це Ахметова...

Латвія - це Литва...



Не будемо порушувати традиції!!! — Дід Микола (@malitskiy_) 17 октября 2019 г.

Це точно Латвія, не Литва? — ornot? (@ornotua) 18 октября 2019 г.

Так Латвія чи Литва - ви там вже, якось, визначіться, куди полетів президент. А то ще загубите — Пабло Ескобар (@RoadHog1986) 17 октября 2019 г.

"Юзик" и билеты на "Квартал"

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Украинский актер и комик Юрий Корявченков ("Юзик") был пойман на раздаче билетов на юмористическое шоу "Вечерний квартал" в сессионном зале Верховной Рады Украины. На фото, сделанных из сессионного зала Верховной Рады можно увидеть, как он пересчитывает и раздает билеты своим коллегам на шоу "Вечерний квартал".

С ситуации сразу начали шутить в сети.



Шутки из соцсетей

"кассовіе аппараті", кажете? А налік за квитки юзік куди понесе? А сам факт торгівлі в залі засідань? pic.twitter.com/6Mp8Yl2eMs — Atocha (@Atocha11) 18 октября 2019 г.

Юзік з "Квартал95" продавав у залі ВР квитки на концерт. ХмКоли "слуга" Тищенко відкриє на трибуні свою фірмову барну стійку? — Тарас Пісаржевський (@Pisarzhevskyi) 18 октября 2019 г.

Юзік який роздає квитки на квартал в залі вр це те що ми заслужили, але не хотіли — Педина (@typolenb) 17 октября 2019 г.

Юзік, ох ти жук пузатий, маржу на пополам ділить будем? pic.twitter.com/LUr6ifg3TI — Ігор Коломойський (@igorkolomoiskyi) 17 октября 2019 г.

Куница в Раде

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По коридорам украинского парламента 18 октября бегал дикий зверь. Речь идет о кунице. Как она попала в Верховную Раду – загадка. Видео и фото с животным обнародовал народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк.

Пушистый хищник бегал в кулуарах, пытаясь выбраться из здания. По словам нардепа, после того, как животное удалось поймать, его выпустили на улицу. Как оно попало в помещение – неизвестно. Пользователи соцсетей с этим вопросом разбирались самостоятельно.

Падав безжалісно град,

Била блискавиця,

В Раду не прийшов депутат,

А прийшла куниця pic.twitter.com/HcgwABrYkq — Неадекватний Кальмар (@MykytaLunin) 20 октября 2019 г.

За ВР звірі бігають. І це не депутати, як ви подумали. Куниця ...

Ярослав Железняк pic.twitter.com/ipwAit7wbC — Конопляний Джмелик (@dmitrosel007) 19 октября 2019 г.

Куниця залізла в ВР,а потім виявилося, що її хотів з’їсти Юзік на обід, але той вдалося втекти! — Кам’янські 25 (@huidneprodym) 19 октября 2019 г.

Бибер и его падение

Американская звезда, певец Джастин Бибер навернулся с моноцикла. Момент падения зафиксировали на фото и оно стало мемом. Как с Бибера шутили соцсети – дальше.



Фотооригинал с падением артист​а



Шутки соцсетей: Бибер на ринг​е



Бибер в золотой купальне Дональда Дак​а



Бибер-дельфин



Похищение НЛО



Бибер-бегун





Другие шутки с падением Бибера

Белка-кунг-фу

50-летний фотограф Терри Доннелли потратил целый год, пытаясь сделать хорошее фото белок. Он обратился к изобретательности и даже сделал конструкцию, которая бы позволила заманить пушистых животных. И у него это получилось! Правда, позы у животных напоминают боевые.



Белка-кунг-фу



Забавное фото белочки

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