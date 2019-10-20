Самые смешные мемы недели Литволатвия, куница в Раде и белка-кунг фу
В Офисе Президента перепутали страну, которую посещал глава государства: вместо Латвии написали о Литве. "Юзик" продавал билеты на "Вечерний квартал" нардепам. В Раде завелась куница. Ким Чен Ын уселся на коня и отправился в горы: с эпических фото вождя КНДР смеются. Фотограф ловил белку, ловил – и поймал: удачные фото боевого животного вас насмешат.
Так Литва или Латвия?
В пресс-службе президента Украины Владимира Зеленского перепутали две прибалтийские страны Литву и Латвию в сообщениях на фейсбук-странице об официальном визите украинского лидера.
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Впоследствии текст публикации все же исправили и там уже фигурировала Латвия, а не Литва.
Позже публикацию вообще удалили, чтобы не было возможности просмотреть историю изменений, а вечером в 22:36 публикацию заново разместили на странице пресс-службы президента. После того, как в сети громко высмеяли инцидент, заместитель председателя ОПУ Кирилл Тимошенко попросил прощения за ошибку и назвал виновника ситуации.
Им оказался специалист по работе в соцсетях. По словам Тимошенко, за свою ошибку он получил взыскание и географический атлас в подарок. Как шутят в сети с этой ситуации – далее.
"Юзик" и билеты на "Квартал"
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Украинский актер и комик Юрий Корявченков ("Юзик") был пойман на раздаче билетов на юмористическое шоу "Вечерний квартал" в сессионном зале Верховной Рады Украины. На фото, сделанных из сессионного зала Верховной Рады можно увидеть, как он пересчитывает и раздает билеты своим коллегам на шоу "Вечерний квартал".
С ситуации сразу начали шутить в сети.
Шутки из соцсетей
Куница в Раде
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По коридорам украинского парламента 18 октября бегал дикий зверь. Речь идет о кунице. Как она попала в Верховную Раду – загадка. Видео и фото с животным обнародовал народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк.
Пушистый хищник бегал в кулуарах, пытаясь выбраться из здания. По словам нардепа, после того, как животное удалось поймать, его выпустили на улицу. Как оно попало в помещение – неизвестно. Пользователи соцсетей с этим вопросом разбирались самостоятельно.
Бибер и его падение
Американская звезда, певец Джастин Бибер навернулся с моноцикла. Момент падения зафиксировали на фото и оно стало мемом. Как с Бибера шутили соцсети – дальше.
Фотооригинал с падением артиста
Шутки соцсетей: Бибер на ринге
Бибер в золотой купальне Дональда Дака
Бибер-дельфин
Похищение НЛО
Бибер-бегун
Другие шутки с падением Бибера
Белка-кунг-фу
50-летний фотограф Терри Доннелли потратил целый год, пытаясь сделать хорошее фото белок. Он обратился к изобретательности и даже сделал конструкцию, которая бы позволила заманить пушистых животных. И у него это получилось! Правда, позы у животных напоминают боевые.
Белка-кунг-фу
Забавное фото белочки
Больше фото с забавным зверьком – здесь.