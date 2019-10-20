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      БЮДЖЕТ 2020 ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБИЕВ ВЕРХОВНАЯ РАДА
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      Самые смешные мемы недели Литволатвия, куница в Раде и белка-кунг фу

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      Самые смешные мемы недели
      Самые смешные мемы недели / Коллаж 24 канала

      В Офисе Президента перепутали страну, которую посещал глава государства: вместо Латвии написали о Литве. "Юзик" продавал билеты на "Вечерний квартал" нардепам. В Раде завелась куница. Ким Чен Ын уселся на коня и отправился в горы: с эпических фото вождя КНДР смеются. Фотограф ловил белку, ловил – и поймал: удачные фото боевого животного вас насмешат.

      Так Литва или Латвия?

      В пресс-службе президента Украины Владимира Зеленского перепутали две прибалтийские страны Литву и Латвию в сообщениях на фейсбук-странице об официальном визите украинского лидера.

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      Впоследствии текст публикации все же исправили и там уже фигурировала Латвия, а не Литва.

      Позже публикацию вообще удалили, чтобы не было возможности просмотреть историю изменений, а вечером в 22:36 публикацию заново разместили на странице пресс-службы президента. После того, как в сети громко высмеяли инцидент, заместитель председателя ОПУ Кирилл Тимошенко попросил прощения за ошибку и назвал виновника ситуации.

      Им оказался специалист по работе в соцсетях. По словам Тимошенко, за свою ошибку он получил взыскание и географический атлас в подарок. Как шутят в сети с этой ситуации – далее.

      "Юзик" и билеты на "Квартал"

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      Украинский актер и комик Юрий Корявченков ("Юзик") был пойман на раздаче билетов на юмористическое шоу "Вечерний квартал" в сессионном зале Верховной Рады Украины. На фото, сделанных из сессионного зала Верховной Рады можно увидеть, как он пересчитывает и раздает билеты своим коллегам на шоу "Вечерний квартал".

      С ситуации сразу начали шутить в сети.

      Юзікюзік
      Шутки из соцсетей

      Куница в Раде

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      По коридорам украинского парламента 18 октября бегал дикий зверь. Речь идет о кунице. Как она попала в Верховную Раду – загадка. Видео и фото с животным обнародовал народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк.

      Пушистый хищник бегал в кулуарах, пытаясь выбраться из здания. По словам нардепа, после того, как животное удалось поймать, его выпустили на улицу. Как оно попало в помещение – неизвестно. Пользователи соцсетей с этим вопросом разбирались самостоятельно.

      Бибер и его падение

      Американская звезда, певец Джастин Бибер навернулся с моноцикла. Момент падения зафиксировали на фото и оно стало мемом. Как с Бибера шутили соцсети – дальше.

      Бібер
      Фотооригинал с падением артист​а


      Шутки соцсетей: Бибер на ринг​е


      Бибер в золотой купальне Дональда Дак​а


      Бибер-дельфин


      Похищение НЛО


      Бибер-бегун


      Другие шутки с падением Бибера

      Белка-кунг-фу

      50-летний фотограф Терри Доннелли потратил целый год, пытаясь сделать хорошее фото белок. Он обратился к изобретательности и даже сделал конструкцию, которая бы позволила заманить пушистых животных. И у него это получилось! Правда, позы у животных напоминают боевые.


      Белка-кунг-фу


      Забавное фото белочки

      Больше фото с забавным зверьком – здесь.

      blog_ava
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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Мемы Курьезные новости Сеть
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