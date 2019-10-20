Найсмішніші меми тижня: Литволатвія, куниця в Раді та білка-кунфу

В Офісі Президента переплутали країну, в яку навідувався глава держави: замість Латвії написали про Литву. "Юзік" продавав квитки на "Вечірній квартал" нардепам. В Раді завелась куниця. Кім Чен Ин всівся на коня і відправився у гори: із епічних фото вождя КНДР насміхаються. Фотограф ловив білку, ловив – та впіймав: вдалі фото бойової тваринки вас насмішать.

То Литва чи Латвія?

У пресслужбі президента України Володимира Зеленського переплутали дві прибалтійські країни Литву та Латвію у дописах на фейсбук-сторінці про офіційний візит українського лідера.

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Згодом текст публікації все ж виправили і там вже фігурувала Латвія, а не Литва.

Пізніше публікацію взагалі видалили, щоб не було можливості переглянути історію змін, а ввечері о 22:36 публікацію наново розмістили на сторінці пресслужби президента. Після того, як у мережі гучно висміяли інцидент, заступник голови ОПУ Кирило Тимошенко попросив вибачення за помилку та назвав винуватця ситуації.

Ним виявився спеціаліст з роботи у соцмережах. За словами Тимошенка, за свою помилку він отримав стягнення та географічний атлас у подарунок. Як жартують у мережі з цієї ситуації – далі.

...та ,нічого ,вони не переплутали!!! вони просто не знали,що: Латвія і Литва -дві різні країни.... — Барикада (@barykada1) 17 октября 2019 г.

Литва, Латвія, хто їх розбере. Не Лівія — і те добре. Користуючись нагодою, нагадую: Вена — столиця Австралії. https://t.co/0FYoONvhWM — SDL73 (@SDL731) 17 октября 2019 г.

Литва чи Латвія?

Словакія чи Словенія?

Ірак чи Іран?

Австрія чи Австралія?

Блядські ці питання зайобують — Луиза Чкалова (@luiza_4kalova) 17 октября 2019 г.

Ахматова - це Ахметова...

Латвія - це Литва...



Не будемо порушувати традиції!!! — Дід Микола (@malitskiy_) 17 октября 2019 г.

Це точно Латвія, не Литва? — ornot? (@ornotua) 18 октября 2019 г.

Так Латвія чи Литва - ви там вже, якось, визначіться, куди полетів президент. А то ще загубите — Пабло Ескобар (@RoadHog1986) 17 октября 2019 г.

"Юзік" і квитки на "Квартал"

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Український актор та комік Юрій Корявченков ("Юзік") був впійманий на роздаванні квитків на гумористичне шоу "Вечірній квартал" у сесійній залі Верховної Ради України. На фото, зроблених із сесійної зали Верховної Ради можна побачити, як він перелічує та роздає квитки своїм колегам на шоу "Вечірній квартал".

Із ситуації відразу почали жартувати у мережі.



Жарти з соцмереж

"кассовіе аппараті", кажете? А налік за квитки юзік куди понесе? А сам факт торгівлі в залі засідань? pic.twitter.com/6Mp8Yl2eMs — Atocha (@Atocha11) 18 октября 2019 г.

Юзік з "Квартал95" продавав у залі ВР квитки на концерт. ХмКоли "слуга" Тищенко відкриє на трибуні свою фірмову барну стійку? — Тарас Пісаржевський (@Pisarzhevskyi) 18 октября 2019 г.

Юзік який роздає квитки на квартал в залі вр це те що ми заслужили, але не хотіли — Педина (@typolenb) 17 октября 2019 г.

Юзік, ох ти жук пузатий, маржу на пополам ділить будем? pic.twitter.com/LUr6ifg3TI — Ігор Коломойський (@igorkolomoiskyi) 17 октября 2019 г.

Куниця в Раді

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Коридорами українського парламенту 18 жовтня бігав дикий звір. Йдеться про куницю. Як вона потрапила у Верховну Раду – загадка. Відео та фото з тваринкою оприлюднив народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк.

Пухнастий хижак бігав кулуарами, намагаючись вибратись із будівлі. Зі слів нардепа, після того, як тварину вдалося спіймати, її випустили на вулицю. Як вона потрапила у приміщення – невідомо. Користувачі соцмереж із цим питанням розбирались самотужки.

Падав безжалісно град,

Била блискавиця,

В Раду не прийшов депутат,

А прийшла куниця pic.twitter.com/HcgwABrYkq — Неадекватний Кальмар (@MykytaLunin) 20 октября 2019 г.

За ВР звірі бігають. І це не депутати, як ви подумали. Куниця ...

Ярослав Железняк pic.twitter.com/ipwAit7wbC — Конопляний Джмелик (@dmitrosel007) 19 октября 2019 г.

Куниця залізла в ВР,а потім виявилося, що її хотів з’їсти Юзік на обід, але той вдалося втекти! — Кам’янські 25 (@huidneprodym) 19 октября 2019 г.

Бібер і його падіння

Американська зірка, співак Джастін Бібер навернувся з моноцикла. Момент падіння зафіксували на фото і воно стало мемом. Як із Бібера жартували соцмережі – далі.



Фотооригінал з падінням артиста



Жарти соцмереж: Бібер на рингу



Бібер у золотій купальні Дональда Дака



Бібер-дельфін



Викрадення НЛО



Бібер-бігун





Інші жарти з падінням Бібера

Білка-кунфу

50-річний фотограф Террі Доннеллі витратив цілий рік, намагаючись зробити гарне фото білок. Він вдався до винахідливості і навіть зробив конструкцію, яка б дозволила приманити пухнастих тваринок. І у нього це вийшло! Щоправда, пози у тваринок нагадують бойові.



Білка-кунфу



Кумедне фото білочки

Більше фото з кумедним звіром – тут.