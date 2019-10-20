20:45
20 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      БЮДЖЕТ 2020 ОЛЕГ ГЛАДКОВСЬКИЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБІЄВ ВЕРХОВНА РАДА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Кірілл придумав нову заповідь. РФ витрачає бюджетні гроші на л**но
      Вєсті Кремля
      18:45, 19 жовтня
      Вєсті.UA. Жир: Юзік просуває "Квартал 95". Як "Слузі народу" допомагає магія
      Вєсті.UA
      20:38, 19 жовтня
      Пси Авакова: прокурор часів Януковича став радником міністра
      ЦРУ
      13:00, 16 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Курйозні новини
      БЮДЖЕТ 2020 ОЛЕГ ГЛАДКОВСЬКИЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБІЄВ ВЕРХОВНА РАДА

      Найсмішніші меми тижня: Литволатвія, куниця в Раді та білка-кунфу

      720 Читать новость на русском
      Найсмішніші меми тижня
      Найсмішніші меми тижня / колаж 24 каналу

      В Офісі Президента переплутали країну, в яку навідувався глава держави: замість Латвії написали про Литву. "Юзік" продавав квитки на "Вечірній квартал" нардепам. В Раді завелась куниця. Кім Чен Ин всівся на коня і відправився у гори: із епічних фото вождя КНДР насміхаються. Фотограф ловив білку, ловив – та впіймав: вдалі фото бойової тваринки вас насмішать.

      То Литва чи Латвія?

      У пресслужбі президента України Володимира Зеленського переплутали дві прибалтійські країни Литву та Латвію у дописах на фейсбук-сторінці про офіційний візит українського лідера.

      Читайте також: Двійника Зеленського знайшли у Москві: кумедні фото та відео

      Згодом текст публікації все ж виправили і там вже фігурувала Латвія, а не Литва.

      Пізніше публікацію взагалі видалили, щоб не було можливості переглянути історію змін, а ввечері о 22:36 публікацію наново розмістили на сторінці пресслужби президента. Після того, як у мережі гучно висміяли інцидент, заступник голови ОПУ Кирило Тимошенко попросив вибачення за помилку та назвав винуватця ситуації.

      Ним виявився спеціаліст з роботи у соцмережах. За словами Тимошенка, за свою помилку він отримав стягнення та географічний атлас у подарунок. Як жартують у мережі з цієї ситуації – далі.

      "Юзік" і квитки на "Квартал"

      Читайте також: Кім Чен Путін та Кім Чен Трамп на "горбатій горі": соцмережі яскраво потролили Кіма та його Коня

      Український актор та комік Юрій Корявченков ("Юзік") був впійманий на роздаванні квитків на гумористичне шоу "Вечірній квартал" у сесійній залі Верховної Ради України. На фото, зроблених із сесійної зали Верховної Ради можна побачити, як він перелічує та роздає квитки своїм колегам на шоу "Вечірній квартал".

      Із ситуації відразу почали жартувати у мережі.

      Юзікюзік
      Жарти з соцмереж

      Куниця в Раді

      Читайте також: Окупанти зліпили недолугі погруддя своєму ексватажку Захарченку: фото

      Коридорами українського парламенту 18 жовтня бігав дикий звір. Йдеться про куницю. Як вона потрапила у Верховну Раду – загадка. Відео та фото з тваринкою оприлюднив народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк.

      Пухнастий хижак бігав кулуарами, намагаючись вибратись із будівлі. Зі слів нардепа, після того, як тварину вдалося спіймати, її випустили на вулицю. Як вона потрапила у приміщення – невідомо. Користувачі соцмереж із цим питанням розбирались самотужки.

      Бібер і його падіння

      Американська зірка, співак Джастін Бібер навернувся з моноцикла. Момент падіння зафіксували на фото і воно стало мемом. Як із Бібера жартували соцмережі – далі.

      Бібер
      Фотооригінал з падінням артиста


      Жарти соцмереж: Бібер на рингу


      Бібер у золотій купальні Дональда Дака


      Бібер-дельфін


      Викрадення НЛО


      Бібер-бігун



      Інші жарти з падінням Бібера

      Білка-кунфу

      50-річний фотограф Террі Доннеллі витратив цілий рік, намагаючись зробити гарне фото білок. Він вдався до винахідливості і навіть зробив конструкцію, яка б дозволила приманити пухнастих тваринок. І у нього це вийшло! Щоправда, пози у тваринок нагадують бойові.


      Білка-кунфу


      Кумедне фото білочки

      Більше фото з кумедним звіром – тут.

      blog_ava
      Місячний календар на жовтень 2019
      сьогодні
      3984
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Курйозні новини Меми Мережа
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Війна за Київ: Шулявський міст може поховати кар'єру Кличка
      сьогодні , 20:30 Війна за Київ: Шулявський міст може поховати кар'єру Кличка
      Тетяна Мартинюк 92
      Найсмішніші меми тижня: Литволатвія, куниця в Раді та білка-кунфу
      сьогодні , 20:00 Найсмішніші меми тижня: Литволатвія, куниця в Раді та білка-кунфу
      Ірина Вихрущ 720
      Побиття школярки, деталі справи Гладковського та зворушлива історія бійця ЗСУ – відео тижня
      сьогодні , 19:30 Побиття школярки, деталі справи Гладковського та зворушлива історія бійця ЗСУ – відео тижня
      Марія Бондар 229
      Незаконна надбудова на Майдані: обурливі деталі скандалу
      сьогодні , 19:00 Незаконна надбудова на Майдані: обурливі деталі скандалу
      Дмитро Гнап 817
      Есть ли украинцы на оккупированном Донбассе?
      сьогодні , 16:01 Есть ли украинцы на оккупированном Донбассе?
      Ольга Черненко 2484
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук