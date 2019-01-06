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      Самые смешные мемы недели: Зе-президент, кремлевский недопрезидент и "Томос в хату!"

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      Самые смешные мемы недели
      Самые смешные мемы недели / Коллаж 24 канала

      За несколько минут до Нового года на телеканале "1+1" вместо выступления Президента Украины Петра Порошенко с праздничными поздравлениями выступил Владимир Зеленский, заявив о намерении идти в президенты. Руководитель Кремля Владимир Путин попал в скандал из-за новогоднего приветствия к россиянам в 2019-м году. 6 января Вселенский патриарх Варфоломей предоставил Украине Томос об автокефалии.

      Зеленский идет в президенты

      В новогоднюю ночь, за 5 минут до полуночи, шоумен и лидер "95 квартала" Владимир Зеленский объявил, что идет на президентские выборы 31 марта 2019 года. Заметим, что свою речь шоумен начал на русском, однако важнейшую часть произнес на украинском языке.

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      Видео с заявлением Зеленского появилось во всех соприкасающихся к нему соцсетях.

      Знаете, в отличие от наших крупных политиков, я не хотел Вам бесполезно обещать. И сейчас, за несколько минут до Нового года я Вам кое-что пообещаю и сразу выполню. Дорогие украинцы, я обещаю Вам пойти в Президенты Украины, и сразу выполняю. Я иду в Президенты Украины. Давайте сделаем это вместе. С Новым годом! С новым слугой народа!
      – заявил Владимир Зеленский.

      Зеленский заявил, что идет в президенты: смотрите видео

      Такое решение Зеленского после того, как он чуть ли не полгода держал интригу, конечно, вызвало бурное обсуждение в соцсетях. Многих шаг, на который осмелился шоумен, возмутил. Однако были и те, кто встал на защиту Зеленского.

      Новогоднее поздравление Путина

      Руководитель Кремля Владимир Путин попал в скандал из-за новогоднего поздравления россиян с 2019 годом. Пользователи поставили под его обращением в YouTube более 75 тысяч дизлайков и сотни негативных отзывов.

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      Официальное видео выступления российского президента было опубликовано на странице российского "Первого канала" в YouTube. Всего за два часа оно получило лишь 14 тысяч лайков, более 75 тысяч дизлайков и волну негативных комментариев. После этого, владельцы аккаунта отключили статистику и комментарии, а потом удалили и само видео.

      Российская журналистка издания The Insider Russia Анастасия Кириленко на своей Facebook-странице опубликовала скриншоты с негативными комментариями пользователей.

      Но невозможность комментировать новогоднее поздравление Путина не остановила пользователей в интернет-творчества.

      Украинской церкви дали Томос

      6 января Вселенский патриарх Варфоломей предоставил Украине Томос об автокефалии. Церемония вручения состоялась на божественной литургии, которую совместно правили патриарх Варфоломей и предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний.

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      Так, Вселенский патриарх Варфоломей передал предстоятелю новообразованной Православной церкви Украины Епифанию посох и Томос, который провозглашает автокефалию. Теперь процедура получения Украиной церковной независимости официально завершена.

      Отметим, что благодаря Томосу Православная Церковь Украины потеряла любую зависимость от России. После торжеств с поздравительным словом выступили Вселенский патриарх Варфоломей, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний и президент Порошенко.

      Это историческое событие для Украины отпраздновали и в соцсетях.

      ОЛЕГ ГАЗПРОМОВ - СУТАНА

      Браття та Сестри! Православні парафіяни та співчуваючі! З нагоди Томосу, від сонячного Трускавця та влади Львівського Краю, з побажаннями Щастя та Здоров‘я лунає для Вас наш пісенний дарунок! ))

      Опубліковано Процишин офіційний Субота, 5 січня 2019 р.

      Но украинцы не только поздравляли с подписанием документа. Обратили внимание и на состав нашей делегации. Среди присутствующих на торжественном мероприятии заметили днепровского "бизнесмена" Александра Петровского, которого называют криминальным авторитетом в регионе по кличке "Нарик". Фото с церемонии, где рядом со спикером Верховной Рады Андреем Парубием стоит Александр Петровский, опубликовали на сайте парламента. По этому поводу соцсети были очень щедры на комментарии.

      Парубий и Петровский на церемонии вручения Томоса

       

      Теги: Православная церковь Украины Томос Новости Украины Новости России Петр Порошенко Владимир Зеленский Владимир Путин Мемы
      Источник: 24 канал
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