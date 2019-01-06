Самые смешные мемы недели: Зе-президент, кремлевский недопрезидент и "Томос в хату!"

За несколько минут до Нового года на телеканале "1+1" вместо выступления Президента Украины Петра Порошенко с праздничными поздравлениями выступил Владимир Зеленский, заявив о намерении идти в президенты. Руководитель Кремля Владимир Путин попал в скандал из-за новогоднего приветствия к россиянам в 2019-м году. 6 января Вселенский патриарх Варфоломей предоставил Украине Томос об автокефалии.

Зеленский идет в президенты

В новогоднюю ночь, за 5 минут до полуночи, шоумен и лидер "95 квартала" Владимир Зеленский объявил, что идет на президентские выборы 31 марта 2019 года. Заметим, что свою речь шоумен начал на русском, однако важнейшую часть произнес на украинском языке.

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Видео с заявлением Зеленского появилось во всех соприкасающихся к нему соцсетях.

Знаете, в отличие от наших крупных политиков, я не хотел Вам бесполезно обещать. И сейчас, за несколько минут до Нового года я Вам кое-что пообещаю и сразу выполню. Дорогие украинцы, я обещаю Вам пойти в Президенты Украины, и сразу выполняю. Я иду в Президенты Украины. Давайте сделаем это вместе. С Новым годом! С новым слугой народа!

– заявил Владимир Зеленский.

Зеленский заявил, что идет в президенты: смотрите видео