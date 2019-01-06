Найсмішніші меми тижня: Зе-президент, кремлівський недопрезидент і "Томос в хату!"
За кілька хвилин до Нового року на телеканалі "1+1" замість виступу Президента України Петра Порошенка зі святковими вітаннями виступив Володимир Зеленський, заявивши про намір іти в президенти. Керманич Кремля Володимир Путін потрапив у скандал через новорічне привітання до росіян у 2019-му році. 6 січня Вселенський патріарх Варфоломій надав Україні Томос про автокефалію.
Зеленський іде в президенти
У новорічну ніч, за 5 хвилин до півночі, шоумен і лідер "95 кварталу" Володимир Зеленський оголосив, що йде на президентські вибори 31 березня 2019 року. Зауважимо, що свою промову шоумен розпочав російською, однак найважливішу частину виголосив українською мовою.
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Відео із заявою Зеленського з'явилося в усіх дотичних до нього соцмережах.
Знаєте, на відміну від наших великих політиків, я не хотів Вам марно обіцяти. І зараз, за кілька хвилин до Нового року я Вам дещо пообіцяю та одразу виконаю. Дорогі українці, я обіцяю Вам піти у Президенти України, і одразу виконую. Я іду у Президенти України. Давайте зробимо це разом. З Новим роком! З новим слугою народу!
– заявив Володимир Зеленський.
Зеленський заявив, що іде у президенти: дивіться відео
Таке рішення Зеленського після того, як він мало не півроку тримав інтригу, звісно, викликало бурхливе обговорення у соцмережах. Багатьох крок, на який наважився шоумен, обурив. Проте були і ті, хто став на захист Зеленського.
Новорічне привітання Путіна
Керманич Кремля Володимир Путін потрапив у скандал через новорічне привітання росіян з 2019 роком. Користувачі поставили під його зверненням у YouTube понад 75 тисяч дизлайків та сотні негативних відгуків.
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Офіційне відео виступу російського президента було опубліковане на сторінці російського "Первого канала" в YouTube. Усього за дві години воно отримало лише 14 тисяч лайків, понад 75 тисяч дизлайків і хвилю негативних коментарів. Після цього, власники акаунту відключили статистику і коментарі, а потім видалили саме відео.
Російська журналістка видання The Insider Russia Анастасія Кириленко на своїй Facebook-сторінці оприлюднила скріншоти з негативними коментарями користувачів.
Та неможливість коментувати новорічне привітання Путіна не зупинила користувачів в інтернет-творчості.
Українській церкві дали Томос
6 січня Вселенський патріарх Варфоломій надав Україні Томос про автокефалію. Церемонія вручення відбулась на божественній літургії, яку спільно правили патріарх Варфоломій і предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній.
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Так, Вселенський патріарх Варфоломій передав предстоятелю новоствореної Православної церкви України Епіфанію посох і Томос, який проголошує автокефалію. Тепер процедура отримання Україною церковної незалежності офіційно завершена.
Зазначимо, що завдяки Томосу Православна церква України втратила будь-яку залежність від Росії. Після урочистостей із вітальни словом виступили Вселенський патріарх Варфоломій, митрополит Київський і всієї України Епіфаній та президент Порошенко.
Цю історичну подію для України відсвяткували і у соцмережах.
Та українці не тільки вітали з підписанням документу. Звернули увагу і на склад нашої делегації. Серед присутніх на урочистому заході помітили дніпровського "бізнесмена" Олександра Петровського, якого називають кримінальним авторитетом у регіоні на прізвисько "Нарік". Фото з церемонії, де поруч зі спікером Верховної Ради Андрієм Парубієм стоїть Олександр Петровський, опублікували на сайті парламенту. З цього приводу соцмережі були дуже щедрими на коментарі.
Парубій та Петровський на церемонії вручення Томосу