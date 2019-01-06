Найсмішніші меми тижня: Зе-президент, кремлівський недопрезидент і "Томос в хату!"

У новорічну ніч, за 5 хвилин до півночі, шоумен і лідер "95 кварталу" Володимир Зеленський оголосив, що йде на президентські вибори 31 березня 2019 року. Зауважимо, що свою промову шоумен розпочав російською, однак найважливішу частину виголосив українською мовою.

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Відео із заявою Зеленського з'явилося в усіх дотичних до нього соцмережах.

Знаєте, на відміну від наших великих політиків, я не хотів Вам марно обіцяти. І зараз, за кілька хвилин до Нового року я Вам дещо пообіцяю та одразу виконаю. Дорогі українці, я обіцяю Вам піти у Президенти України, і одразу виконую. Я іду у Президенти України. Давайте зробимо це разом. З Новим роком! З новим слугою народу!

– заявив Володимир Зеленський.

Зеленський заявив, що іде у президенти: дивіться відео

Таке рішення Зеленського після того, як він мало не півроку тримав інтригу, звісно, викликало бурхливе обговорення у соцмережах. Багатьох крок, на який наважився шоумен, обурив. Проте були і ті, хто став на захист Зеленського.

Один клоун зіпсував мить зустрічі нового року. А може зіпсувати життя цілій країні. ️ ️ ️#Зеленський — Volodymyr Teslenko (@VovaTeslenko) 31 грудня 2018 р.

Безсонна ніч порохоботів. Прочитав про Зеленського все, що змогли вигадати у ботофермі)))).



Зеленський - не лише актор, він ще й - бізнесмен. На відміну від справжніх клоунів у політиці. Да



Йти чи не йти у політику - його право. Як і право людей - голосувати чи ні. — Serhiy Rudenko (@rudenko_s) 1 січня 2019 р.

Українці приколювались і казали, що проголосують за Зеленського

Зеленський не зрозумів, що це стьоб

І тепер має витрати купу грошей, щоб зрозуміти, що таке український гумор — Олександр Бригинець (@bryhynets) 1 січня 2019 р.

краще тренеруйтесь на котак.

такі випробування, як зеленський для нашої країни - образливі. — Олена (@RsgyR1cNfg3X1aj) 6 січня 2019 р.

Якщо Зеленський стане президентом, то хворих міністрів підмінятиме Кошовий — ідейний лузер (@olexiykarkachev) 5 січня 2019 р.

Оскільки Зеленський не служив, то друга, який збиратиме голоси фракції Блок Володимира Зеленського, доведеться шукати серед колег pic.twitter.com/s0I9nPU4dh — Andriy Andrushkiv (@Andrushkiv_A) 4 січня 2019 р.

«Я переконаний, що випуск Вечірнього кварталу повинен тривати не години, а кілька місяців» кандидат в Президенти Володимир Зеленський — Andriy Andrushkiv (@Andrushkiv_A) 4 січня 2019 р.

Судячи з новорічної заяви Зеленського, Коломойський все ж вирішив ризикнути грошима і запхати актора в офіційну передвиборчу кампанію. Визнаю свою помилку - я не очікував на таку міру авантюризму.



Ну що ж - тепер Зеленський дізнається, що таке справжнє мочилово в політиці.)) — Голобуцкий Алексей (@Holobutsky) 1 січня 2019 р.

Я в ні якому разі не проти Вашого вибору ,але хочу нагадати це не Зеленський,це Василь Голобородько. pic.twitter.com/pdpiohtyxn — Євген (@51evgen) 4 січня 2019 р.

Я не упоротий фанат Петра Олексійовича, але СВИНСТВО від #1plus1 із #зеленський замість ПРЕЗИДЕНТА не має меж!!! pic.twitter.com/oOJRsbFJBi — Igor Zhygulin (@IgorZhygulin) 1 січня 2019 р.

вот это Зеленский врезал, сместить поздравление президента+баллотироваться в новый год, это очень сильно

удивило многих, думаю#зеленский #слуганарода#зеленський — Olexandr Kiktenko (@lokgaiz) 31 грудня 2018 р.

Новорічне привітання Путіна

Керманич Кремля Володимир Путін потрапив у скандал через новорічне привітання росіян з 2019 роком. Користувачі поставили під його зверненням у YouTube понад 75 тисяч дизлайків та сотні негативних відгуків.

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Офіційне відео виступу російського президента було опубліковане на сторінці російського "Первого канала" в YouTube. Усього за дві години воно отримало лише 14 тисяч лайків, понад 75 тисяч дизлайків і хвилю негативних коментарів. Після цього, власники акаунту відключили статистику і коментарі, а потім видалили саме відео.

Російська журналістка видання The Insider Russia Анастасія Кириленко на своїй Facebook-сторінці оприлюднила скріншоти з негативними коментарями користувачів.

Та неможливість коментувати новорічне привітання Путіна не зупинила користувачів в інтернет-творчості.

— Вы видели новогоднее обращение Путина?



— Нет, а в кого он обратился? pic.twitter.com/IU44rdMZ6G — Slava Rabinovich (@RabinovichSlava) 2 січня 2019 р.

YouTube, зараз:

Новорічне ЗВЕРНЕННЯ Путіна до росіянців - 296 343 тис. переглядів; 6,3 тис. лайків; 22 тисячі ДИЗЛАЙКІВ.

8703 коменти, причому в усіх криють пуйла останніми словами - я не знайшла жодного, хоча б нейтрального.https://t.co/FuuILOn4bz — Ruda Pani (@Ruda_Pani) 31 грудня 2018 р.

«Россия 1» по приказу сверху решила закрыть возможность ставить лайки/дизлайки и комментировать новогоднее обращение президента после того, как соотношение лайков и дизлайков достигло соотношения 1 к 10 и как на это обратили внимание в соц.сетях! Ну и где там рейтинг Путина 76%?! pic.twitter.com/k9zXjAUB6h — Alver (@Alla91748059) 5 січня 2019 р.

Итак, обращение Путина с ютуб канала Первого канала было удалено якобы из-за АП, а на YT канале России 1 скрыты комменты и лайки. В нашей стране так сильно любят президента, что СМИ скрывают это от нас)) pic.twitter.com/kFMEWSsNI3 — Мрак МёдВед (@trim_super) 3 січня 2019 р.

Закончилось новогоднее обращение путина, затем гимн, затем твк рассказывают про кемерово, про смерть клешко, потом про каких-то обманутых посетителей



Мы просто сидим всей семьей такие pic.twitter.com/SF42BgBeCw — Диана | Diana (@heydiana7) 31 грудня 2018 р.

Українській церкві дали Томос

6 січня Вселенський патріарх Варфоломій надав Україні Томос про автокефалію. Церемонія вручення відбулась на божественній літургії, яку спільно правили патріарх Варфоломій і предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній.

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Так, Вселенський патріарх Варфоломій передав предстоятелю новоствореної Православної церкви України Епіфанію посох і Томос, який проголошує автокефалію. Тепер процедура отримання Україною церковної незалежності офіційно завершена.

Зазначимо, що завдяки Томосу Православна церква України втратила будь-яку залежність від Росії. Після урочистостей із вітальни словом виступили Вселенський патріарх Варфоломій, митрополит Київський і всієї України Епіфаній та президент Порошенко.

Цю історичну подію для України відсвяткували і у соцмережах.

У гундяєва кажуть, що наш Томос неканонічний? А звідки їм знати як виглядає канонічний томос? Їм же ніхто ніколи томос так і не дав... — Yevhen Perebyinis (@YPerebyinis) 5 січня 2019 р.

Під час церемонії у храмі Св.Георгія коментарів традиційно нахабно домагався #Пєрвийканал.Питали,чи означає #Томос втрату незалежності України.Досить примітивна провокація, а може,то «духовні скрєпи» в головах.Вирішив не гаяти сил та часу, все одно або не покажуть,або перебрешуть — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 5 січня 2019 р.

Отримання Православною церквою України #Томос про автокефалію-історична подія, яка матиме далекосяжні наслідки для всіх українців: православних, християн інших конфесій, тих,хто сповідує інші релігії чи атеїстів. Дорога до Справжньої Незалежності довга. Але ми йдемо нею вперед! — Svyatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) 5 січня 2019 р.

Томос підписали! Це дуже добре, але мене цікавить більше вигнання московських попів з Лаври та інших святинь. Ось це буде справжня перемога. — Myroslav Koshyk (@MyroslavKoshyk) 5 січня 2019 р.

ОЛЕГ ГАЗПРОМОВ - СУТАНА Браття та Сестри! Православні парафіяни та співчуваючі! З нагоди Томосу, від сонячного Трускавця та влади Львівського Краю, з побажаннями Щастя та Здоров‘я лунає для Вас наш пісенний дарунок! )) Опубліковано Процишин офіційний Субота, 5 січня 2019 р.

Та українці не тільки вітали з підписанням документу. Звернули увагу і на склад нашої делегації. Серед присутніх на урочистому заході помітили дніпровського "бізнесмена" Олександра Петровського, якого називають кримінальним авторитетом у регіоні на прізвисько "Нарік". Фото з церемонії, де поруч зі спікером Верховної Ради Андрієм Парубієм стоїть Олександр Петровський, опублікували на сайті парламенту. З цього приводу соцмережі були дуже щедрими на коментарі.



Парубій та Петровський на церемонії вручення Томосу

«АРМIЯ! МОВА! ВIРА! ТОМОС! НАРИК!» — sevasT 24 (@sevast_24) 6 січня 2019 р.