Самые смешные мемы недели: Зеленский раздает зубы, Rap от Садового, тяга к шапкам Порошенко

"Зуб даю" – Зеленский не нашел лучшего ответа на просьбу журналистки пообещать снова посетить ее программу. Будет ли кандидат в президенты раздавать зубы за каждое невыполненное обещание? Городской председатель Львова Андрей Садовый зачитал рэп о том, почему он идет в президенты. И снял кандидатуру с выборов. Петр Порошенко снял шапку с головы девушки. Тренируется брать пример с Януковича?

Хватит ли Зеленскому зубов на все обещания?

"Спасибо вам... Зуб даю", – так Владимир Зеленский ответил на просьбу ведущей программы "Право на власть" на телеканале "1+1" пообещать, что он появится в эфирах еще. При этом сам кандидат в президенты вживую в студии не присутствовал, а отвечал на вопросы с помощью видеосвязи.

Вспомните также самые смешные мемы прошлой недели: "Русские бл*ди" на Евровидении, Кличко и каждый 2-й, порно в облсовете

Пользователи социальных сетей бурно отреагировали на такие слова кандидата в Президенты Украины Владимира Зеленского. Мол, не к лицу человеку, который стремится возглавлять страну, высказываться таким несерьезный образом.

Как может выглядеть Владимир Зеленский после тщательного пересчета невыполненных обещаний:

Как может измениться программа кандидата после знаковой фразы про зуб:

Что можно прочитать "между строк" выражения "зуб даю" Зеленского​:

Видео полного выпуска "Право на власть" (фраза Зеленского, ставшая мемом – на​ 01:01:30):

Как Порошенко шапочка понравилась (спойлер: не красная)

Во время встречи с людьми в Запорожье президент Украины сорвал шапку с девушки. Что именно стало причиной такого поступка Петра Порошенко – неизвестно. Пресс-служба заверила, что это произошло случайно. Но пользователи социальных сетей в основном не соглашались с такой трактовкой.

"Шапка для митингов Порошенко" – скоро на всех торговых площадках страны:

Есть, правда, версия, что Петр Порошенко тайком любит творчество Филиппа Киркорова​:

Так вот почему шапочка розовая, а не красная...

Смотрите видео, как президент Порошенко сорвал шапку с девушки, и о других забавных поступках гаранта

Призыв на Евровидение: дайте Поплавскому шанс!

Украину на Евровидении 2019 должны представить Михаил Поплавский, Павел Зибров или Иво Бобул. Об этом шутят пользователи социальных сетей – ведь выступать за страну на конкурсе отказались все исполнители из первой тройки участников Нацотбора – MARUV, Freedom Jazz и KAZKA. Поэтому интернет-пользователи активно предлагают кандидатуры возможных участников конкурса от Украины.

Вот предложение Иво Бобулу:

А вот позиция MARUV (или, как шутят украинцы, maRUv):​

Не остался в стороне и известный блогер Богдан Процишин, правда – его варианты крайне политизированы:​

Поплавский, Зибров, а особенно Винник, по мнению интернет-шутников, "всегда готовы" к Евровидению:​

А вот Вакарчук – до сих пор не определился​:



Но если уж совсем некому будет ехать, правительство имеет запасные варианты​...

... и крайне средства

"Именно сейчас": прощальная песня Садового как кандидата в президенты

На ютуб странице "Молодежь за Садового" опубликовали клип. И не абы кого, а самого лидера партии "Самопомич" и городского председателя Львова Андрея Садового. Он зачитал рэп о том, почему идет в президенты. По его словам – чтобы построить страну, в которой хочется жить. Клип снят с лейтмотивом "Именно сейчас" – и таки зря. Через несколько дней после публикации Андрей Садовый объявил, что снимает свою кандидатуру в пользу единого кандидата от демократических сил – Анатолия Гриценко.

Примерно так отреагировали соцсети:

Смотрите видео клипа "Rap от Садового", который собрал уже более 1,3 миллиона просмотров на Youtube (ау, Евровидение!):​