21:05
3 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      САДОВЫЙ И ГРИЦЕНКО ОБЪЕДИНИЛИСЬ КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Королевский шут Жириновский. Кто сыграет главные роли в "Брате-3"
      Вєсті Кремля
      20:49, 2 марта
      Вести. UA. Жир: Как Порошенко реагирует на скандалы. Король политической драмы
      Вєсті.UA
      18:51, 2 марта
      Фармацевтическая мафия: кто и как наживается на лекарствах для онкобольных
      ЦРУ
      09:00, 1 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Как торговали в Союзе с миром
      Згадати все
      00:33, 2 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Курьезные новости
      САДОВЫЙ И ГРИЦЕНКО ОБЪЕДИНИЛИСЬ КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД

      Самые смешные мемы недели: Зеленский раздает зубы, Rap от Садового, тяга к шапкам Порошенко

      238 Читати новину українською
      Самые смешные мемы недели
      Самые смешные мемы недели / Коллаж 24 канала

      "Зуб даю" – Зеленский не нашел лучшего ответа на просьбу журналистки пообещать снова посетить ее программу. Будет ли кандидат в президенты раздавать зубы за каждое невыполненное обещание? Городской председатель Львова Андрей Садовый зачитал рэп о том, почему он идет в президенты. И снял кандидатуру с выборов. Петр Порошенко снял шапку с головы девушки. Тренируется брать пример с Януковича?

      Хватит ли Зеленскому зубов на все обещания?

      "Спасибо вам... Зуб даю", – так Владимир Зеленский ответил на просьбу ведущей программы "Право на власть" на телеканале "1+1" пообещать, что он появится в эфирах еще. При этом сам кандидат в президенты вживую в студии не присутствовал, а отвечал на вопросы с помощью видеосвязи.

      Вспомните также самые смешные мемы прошлой недели: "Русские бл*ди" на Евровидении, Кличко и каждый 2-й, порно в облсовете

      Пользователи социальных сетей бурно отреагировали на такие слова кандидата в Президенты Украины Владимира Зеленского. Мол, не к лицу человеку, который стремится возглавлять страну, высказываться таким несерьезный образом.

      Как может выглядеть Владимир Зеленский после тщательного пересчета невыполненных обещаний:

       

      Как может измениться программа кандидата после знаковой фразы про зуб:

      Что можно прочитать "между строк" выражения "зуб даю" Зеленского​:

      Видео полного выпуска "Право на власть" (фраза Зеленского, ставшая мемом – на​ 01:01:30):

      Как Порошенко шапочка понравилась (спойлер: не красная)

      Во время встречи с людьми в Запорожье президент Украины сорвал шапку с девушки. Что именно стало причиной такого поступка Петра Порошенко – неизвестно. Пресс-служба заверила, что это произошло случайно. Но пользователи социальных сетей в основном не соглашались с такой трактовкой.

      "Шапка для митингов Порошенко" – скоро на всех торговых площадках страны:

       

      Есть, правда, версия, что Петр Порошенко тайком любит творчество Филиппа Киркорова​:

      Кіркоров

      Так вот почему шапочка розовая, а не красная...

      Смотрите видео, как президент Порошенко сорвал шапку с девушки, и о других забавных поступках гаранта

      Призыв на Евровидение: дайте Поплавскому шанс!

      Украину на Евровидении 2019 должны представить Михаил Поплавский, Павел Зибров или Иво Бобул. Об этом шутят пользователи социальных сетей – ведь выступать за страну на конкурсе отказались все исполнители из первой тройки участников Нацотбора – MARUV, Freedom Jazz и KAZKA. Поэтому интернет-пользователи активно предлагают кандидатуры возможных участников конкурса от Украины.

      Вот предложение Иво Бобулу:

      А вот позиция MARUV (или, как шутят украинцы, maRUv):​

      Не остался в стороне и известный блогер Богдан Процишин, правда – его варианты крайне политизированы:​

      Поплавский, Зибров, а особенно Винник, по мнению интернет-шутников, "всегда готовы" к Евровидению:​

       

      А вот Вакарчук – до сих пор не определился​:

      Гройсман
      Но если уж совсем некому будет ехать, правительство имеет запасные варианты​...

      Євробачення

      ... и крайне средства

      "Именно сейчас": прощальная песня Садового как кандидата в президенты

      На ютуб странице "Молодежь за Садового" опубликовали клип. И не абы кого, а самого лидера партии "Самопомич" и городского председателя Львова Андрея Садового. Он зачитал рэп о том, почему идет в президенты. По его словам – чтобы построить страну, в которой хочется жить. Клип снят с лейтмотивом "Именно сейчас" – и таки зря. Через несколько дней после публикации Андрей Садовый объявил, что снимает свою кандидатуру в пользу единого кандидата от демократических сил – Анатолия Гриценко.

      Примерно так отреагировали соцсети:

      Смотрите видео клипа "Rap от Садового", который собрал уже более 1,3 миллиона просмотров на Youtube (ау, Евровидение!):​

       

      blog_ava
      Первичный и вторичный рынок недвижимости: что будет с ценами в 2019
      сегодня
      545
      Теги: Евровидение 2019 Владимир Зеленский Петр Порошенко Андрей Садовой Мемы Курьезные новости
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Самые смешные мемы недели: Зеленский раздает зубы, Rap от Садового, тяга к шапкам Порошенко
      сегодня , 20:02 Самые смешные мемы недели: Зеленский раздает зубы, Rap от Садового, тяга к шапкам Порошенко
      238
      Корупційні схеми Одеського аеропорту: чому нова злітна смуга буде небезпечною
      сегодня , 20:00 Корупційні схеми Одеського аеропорту: чому нова злітна смуга буде небезпечною
      Тетяна Мартинюк 42
      Угроза полноценного вторжения РФ, новый проход через Керченский пролив – топ-5 видео недели
      сегодня , 19:30 Угроза полноценного вторжения РФ, новый проход через Керченский пролив – топ-5 видео недели
      395
      Всесвітньо відомий винахід українців Petcube, або Ґаджет для тварин і їх господарів
      сегодня , 19:00 Всесвітньо відомий винахід українців Petcube, або Ґаджет для тварин і їх господарів
      Соломія Соломка 134
      Первичный и вторичный рынок недвижимости: что будет с ценами в 2019
      сегодня , 18:29 Первичный и вторичный рынок недвижимости: что будет с ценами в 2019
      545
      На Волыни нашли крупнейшее в мире месторождение нефти
       1 апреля 2016 , 16:10 90
      Появилось фото захваченных накануне террористов
       28 июня 2016 , 09:35 2
      Семенченко рассказал о планах Путина и Порошенко на Донбассе
       31 мая 2016 , 08:40
      Порошенко отправил гневное письмо Яценюку и Шокину
       12 февраля 2016 , 14:44
      Голливудские конфузы: как звезды на красной дорожке обнажаются (18+)
       26 мая 2016 , 04:19
      Какие "чудеса" во время прямой линии показал Путин
       16 апреля 2016 , 13:16
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук