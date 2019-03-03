Найсмішніші меми тижня: Зеленський роздає зуби, Rap від Садового, потяг до шапок Порошенка
"Зуб даю" – Володимир Зеленський не знайшов кращої відповіді на прохання журналістки пообіцяти знову відвідати її програму. Чи буде кандидат у президенти роздавати зуби за кожну невиконану обіцянку? Міський голова Львова Андрій Садовий зачитав реп про те, чому він йде у президенти. І зняв кандидатуру з виборів. Петро Порошенко стягнув шапку з голови дівчини. Тренується брати приклад з Януковича?
Чи вистачить Зеленському зубів на всі обіцянки?
"Дуже дякую вам... Зуб даю", – так Володимир Зеленський відповів на прохання ведучої програми "Право на владу" на телеканалі "1+1" пообіцяти, що він з'явиться в ефірах ще. При цьому сам кандидат у президенти наживо у студії не був присутнім, а відповідав на запитання за допомогою відеозв'язку.
Пригадайте також найсмішніші меми минулого тижня: "Русскіє бл*ді" на Євробаченні, Кличко і кожен другий, порно в облраді
Користувачі соціальних мереж бурхливо відреагували на такі слова кандидата в Президенти України Володимира Зеленського. Мовляв, не личить людині, яка прагне очолювати країну, висловлюватися у такий несерйозний спосіб.
Як може виглядати Володимир Зеленський після ретельного перерахунку невиконаних обіцянок:
Як може змінитися програма кандидата після знакової фрази про зуб:
Що можна прочитати "між рядками" вислову "зуб даю" Зеленського:
Відео повного випуску "Право на владу" (фраза Зеленського, що стала мемом – на 01:01:30):
Як Порошенко шапочку вподобав (спойлер: не червону)
Під час зустрічі з людьми у Запоріжжі президент України зірвав шапку з дівчини. Що саме стало причиною такого вчинку Петра Порошенка – невідомо. Прес-служба запевнила, що це трапилося випадково. Але користувачі соціальних мереж здебільшого не погоджувалися з таким трактуванням.
"Шапка для мітингів Порошенка" – скоро на усіх торговельних майданчиках країни:
Є, щоправда, версія, що Петро Порошенко потайки полюбляє творчість Філіпа Кіркорова:
Так от чому шапочка рожева, а не червона...
Дивіться відео, як президент Порошенко зірвав шапку з дівчини, та про інші кумедні вчинки гаранта:
Призов на Євробачення: дайте Поплавському шанс!
Україну на Євробаченні 2019 мають представити Михайло Поплавський, Павло Зібров або ж Іво Бобул. Про це жартують користувачі соціальних мереж – адже виступати за державу на конкурсі відмовилися усі виконавці з першої трійки учасників Нацвідбору – MARUV, Freedom Jazz та KAZKA. Тож інтернет-юзери активно пропонують кандидатури можливих учасників конкурсу від України.
Ось пропозиція Іво Бобулу:
А ось позиція MARUV (або, як жартують українці, maRUv):
Не залишився осторонь і відомий блогер Богдан Процишин, щоправда – його варіанти вкрай політизовані:
Поплавський, Зібров, а особливо Винник, на думку інтернет-жартівників, "завжди готові" до Євробачення:
А от Вакарчук – досі не визначився:
Але якщо вже геть нікому буде їхати, уряд має запасні варіанти...
... і крайні засоби
"Саме зараз": прощальна пісня Садового як кандидата у президенти
На ютуб-сторінці "Молодь за Садового" опублікували кліп. І не абикого, а самого лідера партії "Самопоміч" та міського голови Львова Андрія Садового. Він зачитав реп про те, чому йде у президенти. За його словами – щоб збудувати країну, в якій хочеться жити. Кліп відзнятий з лейтмотивом "Саме зараз" – і таки недарма. За кілька днів після публікації Андрій Садовий оголосив, що знімає свою кандидатуру на користь єдиного кандидата від демократичних сил – Анатолія Гриценка.
Приблизно так відреагували соцмережі:
Дивіться відео кліпу "Rap від Садового", який зібрав уже понад 1,3 мільйона переглядів на Youtube (ау, Євробачення!):