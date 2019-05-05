Самые смешные мемы недели: "золотой" лук, расплющенный язык Путина и флешмоб Арии Старк

В Украине подскочили цены на овощи, больше всего людей удивляет стоимость лука: она по сравнению с прошлым годом выросла более чем в 6 раз. "Опять о языке": украинский художник "расплющил" Владимиру Путину язык. Впечатляющий трюк одной из главных героинь культового сериала "Игра престолов" пытаются повторить в смешном флешмобе. Народное творчество в сети затронула именно эти темы на этой неделе.

"Золотой" лук

Читайте также: В России с 9 мая поздравили плакатами с нацистами: они осматривают подбитый советский танк

Необычно высокая цена на лук не только изрядно удивила украинцев, но и стала темой для забавных мемов в соцсетях. Так, овощ предлагают использовать в украшениях вместо драгоценных камней, а также после его потребления не стесняться запаха изо рта, потому что это теперь – признак состоятельности.

Прочитала, що цибуля — нова ознака багатства та достатку



Ще б пак! 35-45 грн за кілограм pic.twitter.com/Muzg3m5lfq — Вісті в під'їзді (@Visti_V) 2 травня 2019 р.

І сміх і гріх

Українська цибуля для українців-обігнала курс євро

Виявляється золото валютний запас вже треба переводити в цибулю? — Сергій (@sergiyyyyyy) 3 травня 2019 р.

Вчора побачив ціну на цибулю...

Які нафіг біткоіни? Цибуля - от де реальні відсотки! — karkardill (@karkardill) 26 квітня 2019 р.

Цибуля дорожче бананів. Мабуть з Сатурна возять кравчучками. — Чеширчатый кот (@Cheshircatzrada) 20 квітня 2019 р.

- у мене є цибуля

- вже їду — на чверть нудні коменти (@ctype_real) 3 травня 2019 р.

в Одессе ... На привозе ценники...

лук 50 грн.... цибуля - 10 грн. — Lyubov Svitylska (@LySvity) 28 квітня 2019 р.











Шутки из соцсетей о подорожании лука

Путину расплющили язык

Читайте также: 61-летний президент Туркменистана посвятил рэп своему коню: видео

Лидер группы "От винта" и художник Юрий Журавель создал новую карикатуру. На ней с присущим художнику юмором переплелись Андрей Парубий, закон об украинском языке как государственном и российские паспорта в руках Владимира Путина.

Так, карикатурист изобразил, как Глава Верховной Рады Андрей Парубий расплющил "языковым законом" длинный язык президента России Владимира Путина, пока тот пытался куда-то пронести российские паспорта.

Пользователи соцсетей похвалили Журавля за меткую карикатуру

Флешмоб Арии Старк (осторожно, спойлер!)

Читайте также: Мужчина попытался похитить "киндеров" на 7 тысяч гривен в Киеве: фото

После выхода в свет третьей серии финального сезона культового сериала "Игра престолов" пользователи соцсетей начали забавный флешмоб, посвященный захватывающему моменту ленты. Так, люди пытаются повторить трюк, который исполнила Ария Старк, убивая главного антагониста эпопеи. Отметим, что Ария перекинула нож из руки в руку и воткнула его в Короля ночи.

Пользователи соцсетей перебрасывают из руки в руку пульты от телевизоров, ключи, расчески, зонтики и даже собственные гаджеты, пытаясь повторить победный удар Арии.

Речь идет об этом моменте:

А вот, что придумывают люди: