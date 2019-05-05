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      Самые смешные мемы недели: "золотой" лук, расплющенный язык Путина и флешмоб Арии Старк

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      Самые смешные мемы недели
      Самые смешные мемы недели / Коллаж 24 канала

      В Украине подскочили цены на овощи, больше всего людей удивляет стоимость лука: она по сравнению с прошлым годом выросла более чем в 6 раз. "Опять о языке": украинский художник "расплющил" Владимиру Путину язык. Впечатляющий трюк одной из главных героинь культового сериала "Игра престолов" пытаются повторить в смешном флешмобе. Народное творчество в сети затронула именно эти темы на этой неделе.

      "Золотой" лук

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      Необычно высокая цена на лук не только изрядно удивила украинцев, но и стала темой для забавных мемов в соцсетях. Так, овощ предлагают использовать в украшениях вместо драгоценных камней, а также после его потребления не стесняться запаха изо рта, потому что это теперь – признак состоятельности.

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      Шутки из соцсетей о подорожании лука

      Путину расплющили язык

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      Лидер группы "От винта" и художник Юрий Журавель создал новую карикатуру. На ней с присущим художнику юмором переплелись Андрей Парубий, закон об украинском языке как государственном и российские паспорта в руках Владимира Путина.

      Так, карикатурист изобразил, как Глава Верховной Рады Андрей Парубий расплющил "языковым законом" длинный язык президента России Владимира Путина, пока тот пытался куда-то пронести российские паспорта.

      карикатура меми соцмережі закон про мовуПользователи соцсетей похвалили Журавля за меткую карикатуру

      Флешмоб Арии Старк (осторожно, спойлер!)

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      После выхода в свет третьей серии финального сезона культового сериала "Игра престолов" пользователи соцсетей начали забавный флешмоб, посвященный захватывающему моменту ленты. Так, люди пытаются повторить трюк, который исполнила Ария Старк, убивая главного антагониста эпопеи. Отметим, что Ария перекинула нож из руки в руку и воткнула его в Короля ночи.

      Пользователи соцсетей перебрасывают из руки в руку пульты от телевизоров, ключи, расчески, зонтики и даже собственные гаджеты, пытаясь повторить победный удар Арии.

      Речь идет об этом моменте:

      А вот, что придумывают люди:

       

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      Теги: Мемы Курьезные новости Сеть
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