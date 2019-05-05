Найсмішніші меми тижня: "золота" цибуля, розплющений язик Путіна і флешмоб Арії Старк

В Україні підскочили ціни на овочі, найбільше людей дивує вартість цибулі: вона у порівнянні з минулим роком зросла більше, ніж у 6 разів. "Знову про мову": український художник "розплющив" Володимиру Путіну язика. Вражаючий трюк однієї з головних героїнь культового серіалу "Гра престолів" намагаються повторити у кумедному флешмобі. Народна творчість у мережі зачепила саме ці теми минулого тижня.

"Золота" цибуля

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Незвично висока ціна на цибулю не лише неабияк здивувала українців, а й стала темою для кумедних мемів у соцмережах. Так, овоч пропонують використовувати у прикрасах замість коштовного каміння, а також після його споживання не соромитися запаху з рота, бо це тепер – ознака заможності.

Прочитала, що цибуля — нова ознака багатства та достатку



Ще б пак! 35-45 грн за кілограм pic.twitter.com/Muzg3m5lfq — Вісті в під'їзді (@Visti_V) 2 травня 2019 р.

І сміх і гріх

Українська цибуля для українців-обігнала курс євро

Виявляється золото валютний запас вже треба переводити в цибулю? — Сергій (@sergiyyyyyy) 3 травня 2019 р.

Вчора побачив ціну на цибулю...

Які нафіг біткоіни? Цибуля - от де реальні відсотки! — karkardill (@karkardill) 26 квітня 2019 р.

Цибуля дорожче бананів. Мабуть з Сатурна возять кравчучками. — Чеширчатый кот (@Cheshircatzrada) 20 квітня 2019 р.

- у мене є цибуля

- вже їду — на чверть нудні коменти (@ctype_real) 3 травня 2019 р.

в Одессе ... На привозе ценники...

лук 50 грн.... цибуля - 10 грн. — Lyubov Svitylska (@LySvity) 28 квітня 2019 р.











Жарти із соцмереж про подорожчання цибулі

Путіну розплющили язика

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Лідер гурту "От вінта" та художник Юрій Журавель створив нову карикатуру. На ній із притаманним митцю гумором переплелися Андрій Парубій, закон про українську мову як державну та російські паспорти у руках Володимира Путіна.

Так, карикатурист зобразив, як голова Верховної Ради Андрій Парубій розплющив "Мовним законом" довгий язик президента Росії Володимира Путіна, поки той намагався кудись пронести російські паспорти.



Користувачі соцмереж похвалили Журавля за влучну карикатуру

Флешмоб Арії Старк (обережно, спойлер!)

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Після виходу у світ третьої серії фінального сезону культового серіалу "Гра престолів" користувачі соцмереж почали кумедний флешмоб, присвячений захопливому моменту стрічки. Так, люди намагаються повторити трюк, який виконала Арія Старк, вбиваючи головного антагоніста епопеї. Зазначимо, що Арія перекинула ніж із руки в руку та увіткнула його у Короля ночі.

Користувачі соцмереж перекидають із руки в руку пульти від телевізорів, ключі,гребінці, парасольки та навіть власні гаджети, намагаючись повторити переможний удар Арії.

Мовиться про цей момент:

А ось, що вигадують люди: