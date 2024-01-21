Во Львове развернули самый большой государственный флаг: он содержит подписи и пожелания 1448 граждан

В центре Львова 21 января развернули самый большой государственный флаг с подписями детей, волонтеров, военных и других граждан. Там же был официально зарегистрирован всеукраинский рекорд.

Теперь украинский флаг передадут Военно-историческому музею Дома офицеров во Львове. В общей сложности он перед этим посетил 30 бригад ВСУ и более 20 городов Украины.

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Рекорд во Львове

В канун Дня Соборности Украины во Львове установили национальный рекорд. В центре города развернули украинский флаг с подписями и пожеланиями около 1450 граждан. В этот список вошли дети, волонтеры, педагоги, художники и, конечно, военные. Также там оставил свою подпись главнокомандующий Валерий Залужный.

На синем полотнище остались упоминания детей, волонтеров, деятелей культуры и благотворителей. На желтой полосе оставили свои подписи военные, защищающие страну от агрессора.

– сообщили в Западном управлении Госпогранслужбы.

В центре Львова развернули самый большой флаг / фото Львовской ОВА

Этот флаг объехал почти каждый уголок фронта, преодолев тысячи километров по Украине. Всего флаг посетил 30 бригад ВСУ и более 20 городов.

Флаг прошел окопы, блокпосты, ездил в эвакуационном автомобиле / Западное управление Госпогранслужбы

В центре Львова зафиксировали, что этот флаг стал самым большим флагом Украины, который собрал наибольшее количество подписей – 1448. На месте присутствовали представители Книги рекордов Украины, подтвердившие рекорд документально.

Этот флаг – символ единства, благодаря которому Украина борется за победу. Отстоим себя и нашу землю. Украина – Соборная,

– отметил председатель ЛОВА Максим Козицкий.

Теперь флаг переместят в Военно-исторический музей Дома офицеров.

Как разворачивали самый большой флаг с подписями во Львове: смотрите фото

Шествие в честь погибших Небесной Сотни

В это воскресенье, 21 января, в Киеве почтили память первых погибших Героев Небесной Сотни памятным шествием. В полдень семьи погибших майдановцев, участники Революции Достоинства и просто неравнодушные люди отправились от Лядских ворот на улицу Михаила Грушевского.

После шествия состоялось богослужение. Оно проводилось у памятного знака в честь Сергея Нигояна, расположенного на Европейской площади. На улице Михаила Грушевского люди зажгли свечи и возложили цветы к мемориальным доскам, посвященным украинским Героям.