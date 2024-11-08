В Киеве снимут самый большой флаг Украины: в КГГА назвали причины

В Киеве временно снимут самый большой флаг Украины. Это необходимо, чтобы провести плановый ремонт флагштока.

Ремонтные работы запланировали на ноябрь. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.

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Что планируют сделать в рамках ремонтных работ

Во время работ заменят канаты лебедки, тяговые канаты и канаты удерживающей системы. Также проведут техническое обслуживание и проверку поворотного механизма флага.

Завершение ремонтных работ запланировано на 15 ноября.

Обратите внимание! Флагшток с самым большим флагом Украины в Киеве высотой почти 90 метров. Он весит 32 тонны и поддерживает полотнище флага размером 16 на 24 метра.

Напомним, ранее в столице приходилось приспускать главный флаг страны. Все из-за непогоды со шквальным ветром, которая могла повредить полотно и флагшток.

Ранее флаг уже повредила сильная непогода. Тогда шов между двумя частями флага разошелся из-за сильного ветра, полотно пришлось заменять.