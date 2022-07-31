Самый сильный обстрел за все время, – мэр Николаева о страшной ночи в городе

российские оккупанты всю ночь 31 июля беспощадно били по Николаеву Мэр города Александр Сенкевич рассказал о последствиях вражеского обстрела.

Первый обстрел начался сразу же после воздушной тревоги. По словам Сенкевича, тогда по городу прилетали кассетные снаряды, а в местах попаданий начались пожары.

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Сегодня Николаев подвергся массированному обстрелу. Наверное самому сильному за все время. Мощные взрывы раздавались после часа ночи и около 5 утра. Разрушен ряд объектов, повреждены жилые дома,

– отметил Сенкевич.

Известно, что на местах прилетов возник ряд пожаров.

Хронология обстрела Николаева

Воздушную тревогу в Николаевской области объявили в 1:01. Приблизительно через 3 минуты в городе услышали мощные взрывы. По словам Сенкевича, в Николаеве были "прилеты" кассетных боеприпасов. Взрывная волна и обломки снарядов повредили жилые дома, а в местах попадания начались пожары.

Спустя еще 4 часа воздушная тревога в области до сих пор продолжалась, ведь угроза повторного вражеского обстрела никуда не исчезла. оккупанты решили продолжать терроризировать мирных жителей и снова начали бить по Николаеву.

Около 5 утра в городе снова начались мощные обстрелы.

Отбой тревоги в области объявили в 6 утра. Однако в 6:44 – снова объявили.

Предыдущие ужасающие обстрелы Николаева

Ночью 30 июля в Николаеве тоже раздавались мощные взрывы. Глава областной военной администрации Виталий Ким рассказал, что россияне выпустили по жилым районам города 10 ракет. оккупанты били из реактивных систем залпового огня "Смерч". Погибли два человека, еще 6 пострадали. По меньшей мере 4 многоквартирных дома получили повреждения.

29 июля враг обстрелял Николаев кассетными боеприпасами. Тогда погибли по меньшей мере 5 человек, еще с десяток получили травмы.

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