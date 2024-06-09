Самый современный истребитель Москвы: в России впервые в истории поражен Су-57, – ГУР

На территории аэродрома "Ахтубинск" в Астраханской области 8 июня поразили Су-57. Это самый современный многоцелевой истребитель Москвы, способный использовать для ударов ракеты Х-59 и Х-69.

Поражение Су-57 – первый такой случай в истории. Об этом заявили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

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Поражен Су-57

Накануне, 8 июня, на территории аэродрома "Ахтубинск" в Астраханской области России, расположенном в 589 километрах от линии боевого соприкосновения, был поражен многоцелевой истребитель агрессора Су-57. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки стоянки самолета.

На снимках видно, что седьмого июня Су-57 стоит целый, а уже восьмого возле него появились воронки от взрыва и характерные пятна пожара, возникшего в результате огневого поражения,

– отметили в ГУР.

Также отметили, что Су-57 – самый современный истребитель Москвы. Он способен использовать для ударов ракеты Х-59 и Х-69.

Кстати, на вооружении воздушно-космических сил России находятся считанные единицы таких боевых самолетов.

Поражение Су-57 – первый такой случай в истории,

– подчеркнули в ГУР.