Самая страшная форма терроризма медленно распространяется по миру

На этой неделе была интересная новость о том, что Россия обеспечивала террористические группировки йеменских хуситов спутниковыми данными для наведения ракет и ударных беспилотников на суда в Красном море.

Мировой российский терроризм

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой сразу на три источника. Как отмечается, таким образом Россия помогала проиранской группировке атаковать главную артерию мировой торговли, а также усилить дестабилизацию региона.

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Еще одна свежая новость – в Польше задержали диверсантов, подозреваемых в связях с Россией. По данным польских правоохранителей, связанная с российскими спецслужбами группа отправляла посылки со взрывчатыми веществами по Европе, Великобритании, а также тестировала доставку таких грузов в США и Канаду.

"Главными целями стали гражданские объекты, в частности, склады и крупные магазины, а основным методом – поджоги. Лица, которые выполняли задачи российских спецслужб, занимались, в частности, распространением в Европе курьерских посылок с закамуфлированными зажигательными веществами, которые поджигали часовой механизм во время транспортировки", – сообщает польская прокуратура.

Итак, Россия по всем признакам осуществляет деятельность в мировом масштабе, которую иначе как спонсорство терроризма не назвать.

Началось активное использование россиянами откровенно террористических методов именно с Украины. За время войны они использовали абсолютно все, что только может делать террорист:

неизбирательные обстрелы мирных городов;

сознательное уничтожение медицинских объектов (включая крупнейшую детскую больницу);

показательные убийства на камеру;

атака гражданских судов с целью запугивания;

уничтожение энергетической и любой другой инфраструктуры с целью психологического давления на гражданское население.

Все это видели и знают. Не надо думать, что россияне, используя как средство терроризма ракеты и бомбы, не избегают и "классического" терроризма. Недавно СБУ и Нацполиция по результатам спецоперации задержали двух российских агентов, которые должны были подготовить самодельное взрывное устройство и взорвать его в одном из многолюдных мест украинской столицы. Цель – большое количество жертв среди мирного населения.

Подобных примеров – очень много. Просто на фоне ежедневного "шахедного" и ракетно-бомбового террора они теряются.

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Россияне поняли две простые вещи

Когда Украина справедливо требовала от США признания России государством-спонсором терроризма, в ответ только раздавались контраргументы: "Это опасно, разрывать с ядерной державой", "Это не будет эффективно", "Это может повредить единству Запада", "Это не ко времени" и тому подобное.

Очевидно, США и их союзники долгое время считали, что могут ограничить зону российского терроризма только Украиной. Мол, пусть там "отрываются", чтобы к нам не лезли, и если мы будем это россиянам демонстрировать, те ограничатся террором украинцев. Но получилось, понятно, все совсем не так.

Российский глобальный терроризм только нарастает. Россияне поняли две простые вещи: это безнаказанно, это эффективно.

Российский государственный терроризм – это уже мощный политический аргумент. Например, он активно использовался на выборах в Грузии, где господствующая пророссийская партия активно использовала в политической рекламе изображения уничтоженных украинских городов. Мол, голосуйте за нас, если не хотите такого.

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Это работает, потому что терроризм – это очень эффективная вещь. Страх – это очень мощный аргумент, и террористы это знают. Поэтому с терроризмом, вроде бы, борются. По крайней мере, Запад очень долго декларировал войну с терроризмом, ради чего даже высаживал экспедиционные войска в отдаленных Афганистане и Ираке. Но, как оказалось, есть один терроризм, который должен оставаться полностью безнаказанным. Это самый наглый, самый бесстыдный и страшный терроризм – российский государственный терроризм.

Кстати, он эффективно работает и против Запада. В публикациях, которые выходят в последнее время в местных СМИ, приводится аргумент против разрешения для Украины наносить дальнобойные удары по российской территории. Мол, россияне в ответ могут активизировать терроризм в Европе и Америке. То есть терроризм работает. А начинали с "нельзя вести с террористами переговоры".