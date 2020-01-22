Самый богатый человек мира под прицелом: как Саудовская Аравия смогла взломать телефон Безоса

Британское издание “The Guardian” сообщило, что телефон владельца Amazon был взломан лично принцем Саудовской Аравии Мохаммадом бин Салманом. В деталях истории разбирался 24 канал.

Что случилось с телефоном самого богатого человека мира

За взломом телефона Джеффа Безоса могли стоять саудовские хакеры / photo: Getty Images

Проведенное британским СМИ расследование говорит, что телефон был взломан 1 мая 2018 года. Якобы кронпринц Саудовской Аравии и Джефф Безос имели общий чат в WhatsApp, когда с аккаунта принца поступило видео формата MP4, уже заражено вирусом. С телефона забрали "большой объем данных", но каких именно, пока неизвестно. Сделать это было "ужасно легко", сказал BBC эксперт по безопасности Алан Вудвард, потому что "пробелы" в коде WhatsApp известны. ПО могло само установить себя на телефон, пояснил он. Владелец мог об этом не знать. Далее можно получить данные к GPS, банковским службам и прочему. Пока неизвестно, кто из окружения МБС мог это сделать. Но это хакерство имеет свою предысторию.

В тот день, 1.05, оба мужчины посетили в Голливуде обед от имени Брайана Грацера, продюсера с “Оскаром” и Ари Эмануэля, известного агента. Это происходило в рамках тура наследного принца по Америке, когда он, среди прочих, увиделся с создателем Facebook Марком Цукербергом, побывал в Гарваде, Белом Доме. Мохаммед бин Салман как раз планировал, как менять свое довольно отсталое Королевство на будущее.

Дома же, саудовская власть продолжала арестовывать активистов и самых богатых людей страны, которые требовали большей свободы или просто выступали против курса молодого принца. Продолжается и война в Йемене, где Саудовская Аравия поддерживает правительство. Страна находится на грани голода. Ранее, Amazon даже думал открывать дата-центры в стране! Этот обед все изменил.

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Судебные эксперты из цифровой техники начали исследовать телефон Безоса с января 2019 года, когда другое издание, National Enquirer, опубликовало подробности его частной и сексуальной жизни. Из-за этого подключилась служба безопасности бизнесмена, пытаясь обнаружить, как не предназначенная для широкой публики информация стала публично известной.

И тут на сцене вновь появляется Саудовская Аравия, на которую вышли специалисты из команды Безоса (они выражали "высокую уверенность", что именно это Королевство стояло за "сливом"). Председатель службы безопасности Безоса, Гейвин де Бекер передал все находки службам правопорядка.

В статье Бекера сказано, что наследный принц Саудовской Аравии имел хорошие отношения с Дэвидом Пекером, руководителем American Media Inc., которая владела National Unquirer. Они впервые увиделись в Саудовской Аравии в 2017 году. Он и Кейси Грайн (финансист, советник саудовцев) были теми, кто передавал информацию между МБС и Белым Домом.

Для выяснения всех обстоятельств были привлечены представители разведки, эксперты по Ближнему Востоку и по кибербезопасности. Ради правды отслеживали шпионское программное обеспечение, которое использует Саудовская Аравия, общались с бывшим и нынешним окружением президента Дональда Трампа (его связи с Эр-Риядом хорошо известны). Конечно, также с людьми которые хорошо знают принца Саудовской Аравии и его уже бывшего советника Сауда аль-Кахтани.

Саудовский режим ранее был пойман на создании фабрики троллей, которые писали посты в поддержку правящей королевской семьи в соцсетях и на нескольких попытках хакерства. У них даже был представитель внутри Twitter (компания уволила его). Соцсеть направила нескольким активистам сообщение такого содержания: "ваш аккаунт может стать целью атаки, спонсируемой правительством".

Аналитики, работавшие над делом, пришли к согласию, что саудовцы "могли получать большие массивы данных из частных гаджетов не оставляя следа", включая сообщения, звонки и электронную почту.

Экс-глава ЦРУ и бывший шеф базы ЦРУ в Эр-Рияде Джон Бреннан, в разговоре на американском ТВ, тоже был уверен, что атака – желание подмочить репутацию Безоса или сделать так, чтобы он пострадал финансово. Центральное Разведывательное Управление также пришло к согласию, что Мохаммед бин Салман лично отдал приказ убить Хашогги. Безос, по данным NYT, получал сообщения от принца и после этого. Принц, например, сообщил Безосу, что владеет информацией о его частной жизни.

Способ с зараженным файлом был опробован не только на Безосе, но и на другом диссиденте - Омаре Абдульазизе, который живет в Канаде. Ему пришла фейковая ссылка относительно доставки, которую он ожидал, но которая еще на самом деле не была отправлена. Эта ссылка привела к вирусу и заражению телефона Омара. Омар и Хашогги активно общались. И эту переписку Саудовская Аравия, по мнению Омара, позже использовала, чтобы убить Хашогги. Потом были еще двое – сатирик Ганем Альмасарир и Яхья Ассири.

Наиболее интересно, что саудовцы использовали для этого.. израильское ПО! Оно имеет название "Пегасус", созданное NSO Group и предназначенное для шпионажа. WhatsApp также сообщало, что 1400 их пользователей были взломаны в течение двух недель весной 2019 года. Среди жертв – журналисты, правозащитники, чиновники, активисты. Мессенджер подал иск в суд. В Америке, продукция NSO Group вызвала беспокойство относительно влияния на национальную безопасность. Израильтяне отвергают обвинения, говоря, что их технология – для борьбы с терроризмом.

Всесильный принц: как Саудовской Аравии все сходит с рук

Джеф Безос во время визита в Саудовскую Аравию / photo: Getty Images

Пользуясь поддержкой и защитой Соединенных Штатов, Саудовская Аравия делает вещи, за которые любая вменяемая страна пострадала бы финансово, репутационно, политически. Но зависимость от нефти со стороны мира позволяет Королевству продолжать свои агрессивные действия по отношению как к своих граждан дома и за рубежом, так и лидерам бизнеса, которые критически настроены по отношению к Эр-Рияду. И - самое главное - не нести за это никакой фактической ответственности.

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Дело, скорее всего, станет дополнительным материалом для расследования ООН по гибели Хашогги. Там его ведут Агнес Чернильницу, специальный докладчик по внесудебным казням и Дэвид Кей, специальный докладчик по свободе выражения. Они пообещали раскрыть больше деталей. Двое специалистов по правам человека в ООН сказали NYT, что хакерство Безоса – попытка заставить его молчать. В международной организации призвали к немедленному расследованию и сказали, что принц Аравии "возможно мог быть задействован в этой операции".

После того, как The Washington Post начали активно искать правду об убийстве Хашогги, началась и кампания уже против самого Джеффа Безоса, владельца этого СМИ. Именно это, считают в окружении бизнесмена, и могло стать причиной кибернападения и призывов бойкотировать Amazon и саудовскую его "дочку" – Souq. Саудовцы даже обвиняли Безоса, что он – еврей (он им не является).

Общие друзья Пэкера и МБС (Мохаммед бин Салман) общались в Белом Доме с Трампом и Джаредом Кушнером. Как всегда, Саудовская Аравия опровергла любое отношение к атаке на Джеффа Безоса (как это было и с Джамалем Хашогги). Частно же, принц говорил, что уже приготовил для Хашогги "пулю". Его убили после того, как не смогли заставить замолчать. С другой стороны, администрация Белого Дома снова не смогла привлечь Саудов к ответственности, уверены эксперты в США.

Если это действительно была Саудовская Аравия, то стоит ожидать проблем для МБС в сфере инвестиций, которые очень нужны стране для дальнейшей трансформации в независимое от нефти общество.