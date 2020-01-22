Найбагатша людина світу під прицілом: як Саудівська Аравія змогла зламати телефон Безоса

Британське видання “The Guardian” повідомило, що телефон власника Amazon був зламаний особисто принцем Саудівської Аравії Мохаммадом бін Салманом. У деталях історії розбирався 24 канал.

Що сталося з телефоном найбагатшої людини світу

За зламом телефона Джефа Безоса могли стояти саудівські хакери / photo: Getty Images

Проведене британським ЗМІ розслідування каже, що телефон було зламано 1 травня 2018 року. Нібито кронпринц Саудівської Аравії та Джефф Безос мали спільний чат у WhatsApp, коли з акаунту принца надійшло відео формату MP4, вже заражене вірусом. З телефону забрали "великий об’єм даних", але яких саме, наразі невідомо. Зробити це було "жахливо легко", сказав BBC експерт з безпеки Алан Вудвард, бо "прогалини" у коді WhatsApp відомі. ПО могло само встановити себе на телефон, пояснив він. Власник міг навіть про це не знати. Далі можна отримати дані до GPS, банківських служб та іншого. Наразі невідомо, хто з оточення МБС міг це зробити. Але це хакерство має свою передісторію.

У той день, 1.05, обидва чоловіки відвідали у Голівуді обід від імені Брайана Грацера, продюсера з “Оскаром” та Арі Емануеля, відомого агента. Це відбувалося у рамках туру наслідного принца по Америці, коли він, серед інших, побачився з творцем Facebook Марком Цукербергом, побував у Гарваді, Білому Домі. Мохаммед бін Салман якраз планував, як змінювати своє доволі відстале Королівство на майбутнє.

Вдома ж, саудівська влада продовжувала арештовувати активістів та найбагатших людей країни, які вимагали більшої свободі або просто виступали проти курсу молодого принца. Продовжується й війна у Ємені, де Саудівська Аравія підтримує уряд. Країна знаходиться на межі голоду. Раніше, Amazon навіть думав відкривати дата-центри у країні! Цей обід все змінив.

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Судові експерти з цифрової техніки почали досліджувати телефон Безоса з січня 2019 року, коли інше видання, National Enquirer, опублікувало подробиці його приватного та сексуального життя. Через це підключилася служба безпеки бізнесмена, намагаючись виявити, як не призначена для широкої публіки інформація стала публічно відомою.

І тут на сцені знов з’являється Саудівська Аравія, на яку вийшли спеціалісти з команди Безоса (вони висловлювали "високу впевненість", що це саме Королівство стояло за "зливом"). Голова служби безпеки Безоса, Гейвін де Бекер, передав усі знахідки службам правопорядку.

У статті Бекера сказано, що наслідний принц Саудівської Аравії мав добрі відносини з Девідом Пекером, очільником American Media Inc., яка володіла National Unquirer. Вони вперше побачились у Саудівській Аравії у 2017 році. Він та Кейсі Грайн (фінансист, радник саудівців) були тими, хто передавав інформацію між МБС та Білим Домом.

Для з’ясування усіх обставин були залучені представники розвідки, експерти по Близькому Сходу та з кібербезпеки. Заради правди відслідковували шпигунське програмне забезпечення, яке використовує Саудівська Аравія, спілкувалися з колишнім та нинішнім оточенням президента Дональда Трампа (його зв’язки з Ер-Ріядом добре відомі). Звичайно, також з людьми які добре знають принца Саудівської Аравії та його вже колишнього радника Сауда аль-Кахтані.

Саудівський режим раніше був спійманий на створенні фабрики тролів, які писали пости на підтримку правлячої королівської родини у соцмережах та на декількох спробах хакерства. Вони навіть мали свого представника всередині Twitter (компанія звільнила його). Соцмережа надіслала кільком активістам повідомлення такого змісту: "ваш акаунт може стати ціллю атаки, спонсорованої урядом".

Аналітики, які працювали над справою, дійшли згоди, що саудівці "могли отримувати великі масиви даних з приватних гаджетів не залишаючи сліду", включаючи повідомлення, дзвінки та електронну пошту.

Ексголова ЦРУ та колишній шеф бази ЦРУ у Ер-Ріяді Джон Бреннан, у розмові на американському ТБ, теж був впевнений, що атака – бажання підмочити репутацію Безоса або зробити так, щоб він постраждав фінансово. Центральне Розвідувальне Управління також дійшло згоди, що Мохаммед бін Салман особисто віддав наказ вбити Хашоггі. Безос, за даними NYT, отримував повідомлення від принца і після цього. Принц, наприклад, повідомив Безоса, що володіє інформацією щодо його приватного життя.

Спосіб із зараженим файлом був випробуваний не лише на Безосі, але й на іншому дисиденті - Омарі Абдульазізі, який живе у Канаді. Йому пришло фейкове посилання щодо доставки, яку він очікував, але яка ще насправді не була відправлена. Це посилання привело до вірусу та зараження телефону Омара. Омар та Хашоггі активно спілкувалися. І цю переписку Саудівська Аравія, на думку Омара, пізніше використала, щоб убити Хашоггі. Потім були ще двоє – сатирик Ганем Альмасарір та Ях’я Ассірі.

Найбільш цікаво, що саудівці використовували для цього..ізраїльське ПО! Воно має назву "Пегасус", створене NSO Group та призначене для шпигування. WhatsApp також повідомляло, що 1400 їх користувачів були зламані протягом двох тижнів весною 2019 року. Серед жертв – журналісти, правозахисники, урядовці, активісти. Месенджер подав позов до суду. У Америці, продукція NSO Group викликала занепокоєння щодо впливу на національну безпеку. Ізраїльтяни відкидають звинувачення, кажучи, що їх технологія – для боротьби з тероризмом.

Всесильний принц: як Саудівській Аравії все сходить з рук

Джеф Безос під час візиту до Саудівської Аравії / photo: Getty Images

Користуючись підтримкою і захистом Сполучених Штатів, Саудівська Аравія робить речі, за які будь-яка притомна країна постраждала би фінансово, репутаційно, політично. Але залежність від нафти з боку світу дозволяє Королівству продовжувати свої агресивні дії по відношенню як до своїх громадян вдома і за кордоном, так і до лідерів бізнесу, які критично налаштовані щодо Ер-Ріяду. І - найголовніше - не нести за це жодної фактичної відповідальності.

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Справа, скоріш за все, стане додатковим матеріалом для розслідування ООН по загибелі Хашоггі. Там його ведуть Агнес Каламар, спеціальний доповідач щодо позасудових страт та Девід Кей, спеціальний доповідач щодо свободи вираження. Вони пообіцяли розкрити більше деталей. Двое спеціалістів з прав людини у ООН сказали NYT, щог хакерство Безоса – спроба змусити його мовчати. У міжнародній організації закликали до негайного розслідування та сказали, що принц Аравії "можливо міг бути задіяний" у цій операції.

Після того, як The Washington Post почали активно шукати правди про вбивство Хашоггі, почалася і кампанія вже проти самого Джеффа Безоса, власника цього ЗМІ. Саме це, вважають у оточенні бізнесмена, і могло стати причиною кібернападу і закликів бойкотувати Amazon та його саудівську "дочку" – Souq. Саудівці навіть звинувачували Безоса, що буцімто він – єврей ( він ним не є).

Спільні друзі Пекера та МБС (Мохаммед бін Салман) спілкувалися у Білому Домі з Трампом та Джаредом Кушнером. Як завжди, Саудівська Аравія спростувала будь-яке відношення до атаки на Джеффа Безоса (як це було і з Джамалем Хашоггі). Приватно ж, принц казав, що вже приготував для Хашоггі "кулю". Його вбили після того, як не змогли змусити замовкнути. З іншого боку, адміністрація Білого Дому знову не змогли притягти Саудів до відповідальності, впевнені експерти у США.

Якщо це дійсно була Саудівська Аравія, то варто очікувати проблем для МБС у сфері інвестицій, які дуже потрібні країні для подальшої трансформації у незалежне від нафти суспільство.