Российская авиационная отрасль продолжает страдать от санкций со стороны Запада. Только за 9 дней декабря 11 бортов вышли из строя – их оккупанты вынуждены были направлять на экстренную посадку.

Собственно, самолет Airbus А319-111 авиакомпании "Россия" 9 декабря совершил аварийную посадку в Минеральных водах. Произошло это из-за разгерметизации салона. Вылетел борт из Санкт-Петербурга со 111 людьми.

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У России все больше проблем с авиацией

Также 9 декабря Boeing 737 с сообщением Новосибирск – Москва компании S7 вернулся в Толмачев из-за помпаж обоих двигателей. Кроме того:

7 декабря вспыхнул двигатель грузового Ту-204 компании "Авиастар-ТУ"; лайнер имел рейс Улан – Удэ – Чжанчжоу, но вынужден был вернуться в аэропорт;

вспыхнул двигатель грузового Ту-204 компании "Авиастар-ТУ"; лайнер имел рейс Улан – Удэ – Чжанчжоу, но вынужден был вернуться в аэропорт; 6 декабря произошла вспышка на борту Boeing-777, принадлежащего подсанкционному "Аэрофлоту"; летело авиасудно из Москвы на Камчатку; пассажир заметил короткое замыкание из-под своего кресла.

произошла вспышка на борту Boeing-777, принадлежащего подсанкционному "Аэрофлоту"; летело авиасудно из Москвы на Камчатку; пассажир заметил короткое замыкание из-под своего кресла. 5 декабря у самолета Ан-12 отказала система управления руля – он приземлился в аэропорту "Хурба" в Космомольске-на-Амуре.

В тот же день самолет Москва – Казань совершил аварийную посадку в Шереметьево из-за отказа управления системы стабилизации.

у самолета Ан-12 отказала система управления руля – он приземлился в аэропорту "Хурба" в Космомольске-на-Амуре. В тот же день самолет Москва – Казань совершил аварийную посадку в Шереметьево из-за отказа управления системы стабилизации. 2 декабря Airbus А321 "Аэрофлота" с сообщением Петербург – Москва аварийно сел в Шереметьево из-за отказа левого двигателя.

В то же время в тюменском "Рощино" по технической причине совершил посадку Superjet 100 компании "Ямал"; борт имел рейс из Ноябрьска в Уфу;

А вот 1 декабря у России возникли проблемы с тремя бортами:

Airbus A321 "Аэрофлота", летевший из Калининграда в Москву приземлился в "Пулково" из-за срабатывания индикации системы кондиционирования кабины пилотов;

Boeing 737 "Аэрофлота", вылетевшего из Москвы, совершил аварийную посадку в Южно-Сахалинске из-за срабатывания индикации падения давления стойки шасси;

в Новосибирске у борта ИрАэро отказал автопилот и закрылки.

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Отметим, что "самолетопад" во вражеском государстве стал возможным благодаря санкциям, наложившим страны Запада на авиационную отрасль Кремля. Не зря пропаганда пыталась нивелировать значение ограничений.

По прошествии времени, уже сейчас, наконец-то можно увидеть результат запрета на ввоз в России иностранных высокотехнологичных запчастей для авиации. Очевидно, проблемы у Москвы с каждым днем будут ставить все больше.