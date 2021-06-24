Будет удар по секторам, которые приносили прибыль Лукашенко, – журналист о санкциях ЕС

Евросоюз ввел новые санкции против Беларуси. Это повлечет значительный удар по секторам, которые приносили прибыль режиму Александра Лукашенко.

Журналист "Радио Свобода" в Минске Валерий Калиновский заявил, что санкции ЕС могут стоить Беларуси от 7 до 12% ВВП. То есть речь идет о значительных потерях для государства.

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Реакция Лукашенко была предсказуемой

По словам Калиновского, Лукашенко уже привык к европейским и американским санкциям, но тогда говорилось о более символических ограничениях – блокировке счетов и запрете на въезд в страны ЕС.

Однако из-за решения о новых секторальных санкциях пострадает банковская сфера, а также калийная и нефтяная отрасли экономики страны. Несмотря на это, неудивительно, что Лукашенко очень нервно отреагировал на введенные санкции.

Мы еще не знаем в деталях, как будут действовать санкции, но это будет серьезным ударом по тем секторам, которые приносили прибыль Александру Лукашенко, белорусскому государству и их бюджету,

– предположил журналист.

Калиновский также отметил, что новые санкции показывают масштаб ограничений, под которые попала Беларусь.

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Калиновский рассказал о новых санкциях ЕС в отношении Беларуси: смотрите видео

Что этому предшествовало