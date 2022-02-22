Цена "легитимизации" боевиков: какие страны обещают ввести санкции против России

Россия 21 февраля признала "независимость" квазиреспублик на Донбассе. Многие страны уже осудили такой шаг Владимира Путина. Некоторые партнеры уже пообещали ограничения – в виде санкций.

Верховная Рада 22 февраля приняла постановление-ответ о "признании" Россией квазиреспублик на Донбассе. Нардепы требуют введения жестких санкций против государства-агрессора, сообщает 24 канал.

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Верховная Рада настаивает на жестких санкциях против России

Постановление было поддержано 336 народными избранниками. Они подчеркнули, что Москва усиливает агрессию и нарушает территориальную целостность нашего государства.

Этим решением Россия совершила акт очередной агрессии и в очередной раз грубо нарушила государственный суверенитет и территориальную целостность Украины.

– подчеркнул спикер Руслан Стефанчук.

Какие карательные ограничения требуют нардепы:

международные организации и иностранные правительства должны не признавать фейковые "республики" и осудить действия Москвы,

следует ввести серьезные санкции, среди которых – заморозка "Северного потока-2",

Россию нужно отключить от системы SWIFT.

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Великобритания

Одной из первых резко осудила "признание" боевиков Великобритания. Премьер Борис Джонсон назвало это "началом вторжения России в Украину. В Британии было предложено наложение санкций на депутатов Госдумы и сенаторов Совета федерации России.

Ограничения будут касаться тех, кто голосовал за "признание" псевдореспублик. Также Лондон предлагает скоро ограничения, которые не позволят британским компаниям и физическим лицам инвестировать или вести бизнес на территории оккупированных частей Донбасса.

У Лондона есть вариант и на усиление агрессии

Эти санкции будут действовать, пока эти территории не вернутся под контроль Украины.

Если Россия продолжит вторжение, то в Лондоне готовится беспрецедентный пакет дополнительных санкций. Речь идет о принятии закона, который не позволит государству-агрессору выпускать суверенные долговые обязательства на британских рынках.

Против кого Британия ввела санкции:

Ограничения были введены против 5 банков: Черноморского банка развития и реконструкции, банка "России", ПАО "Промсвязьбанк", Генбанка, Индустриального сберегательного банка.

Санкции будут также касаться 3 человек с очень высоким уровнем дохода: миллиардера Геннадия Тимченко, бизнесмена из списка Forbes Игоря Ротенберга, а также его дяди Бориса Ротенберга.

Тем временем В России говорят, что "границы" псевдореспублик на Донбассе определят в будущем

Германия

Одним из величайших стало само решение Германии. Берлин останавливает сертификацию российского "Северного потока-2". Министерству экономики уже дали указания.

США

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поблагодарил Германию за остановку сертификации "Северного потока-2". Дипломат призвал и дальше усиливать санкции против России.

США осудили решение Путина о "признании" боевиков на оккупированном Донбассе. Президент Джо Байден уже подписал приказ, запрещающий все новые инвестиции, торговлю и финансирование лиц из США в так называемых "республиках" оккупированного Донбасса.

По словам временной поверенной в делах США в Украине Кристины Квин, это только первый шаг. Она заверила, что Вашингтон будет в дальнейшем координировать свои усилия с Украиной и союзниками.

Скажем прямо: действия Путина угрожают не только Украине, но и мировому порядку. Это порядок, поддерживающий мир и стабильность во время Второй мировой войны. Международное сообщество на стороне Украины,

– подчеркнула Квин.

В Госдепе обещают "сокрушительный удар"

В Госдепе уже сообщили, что в ближайшее время Москву ждут дополнительные санкции от Соединенных Штатов. Заместитель госсекретаря Венди Шерман сообщила, что в ближайшие часы США объявят о значительных дополнительных санкциях, которые приведут к серьезным последствиям для России. Об этом, скорее всего, сообщит президент Джо Байден в срочном обращении.



Евросоюз

Готовы вводить санкции и в Евросоюзе. По словам еврокомиссара по вопросам юстиции Дидье Рейндерса, карательные ограничения будут вводить постепенно и это будет зависеть от дальнейших действий России.

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Какие санкции может ввести Евросоюз:

говорится о запрете на въезд физических лиц;

конфискацию активов в Европе и за рубежом,

ограничения могут заключаться в запрете на добычу полезных ископаемых,

также речь идет о запрете на торговлю с фейковыми "республиками" на Донбассе.

Канада

Ранее верховный представитель ЕС Жозеп Боррель еще до "легитимизации" отмечал, что при признании боевиков Кремлем предстоят серьезные последствия.

Готовится ввести санкции против России за признание боевиков на оккупированном Донбассе и Канада. Соответствующее заявление сделала глава СЗС Канады Мелани Жоли.

Мы готовимся ввести экономические санкции за эти действия, отдельные от тех, которые подготовлены в ответ на любое дальнейшее военное вторжение России в Украину.

– сказала министерша иностранных дел.

Польша

Глава польского правительства Матеуш Моравецкий подчеркнул, что действия Кремля являются агрессией против Украины. Россия, подчеркнул политик, показывает свое нежелание продолжать дипломатический диалог.

Это акт агрессии против Украины, на который следует ответить однозначно в виде немедленных санкций,

– добавил Моравецкий.

Больше о позиции Варшавы Польша созывает Европейский совет и призывает к санкциям против России по признанию боевиков

К теме смотрите видео о признании Россией боевиков:

Также о возможности введения санкций сообщали Франция и Япония.