В США заявили о продлении санкций против России даже после завершения войны
Источник:The Wall Street Journal
Против России ввели много санкций. Некоторые из них могут оставаться в силе и после возможного мирного соглашения с Украиной.
Об этом заявила министр финансов США Джэнет Йеллен. По ее словам, любое возможное мирное соглашение будет включать в себя пересмотр санкций, наложенных США и их союзниками на российскую экономику.
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Санкции против России могут действовать и после войны
Йеллен рассказала, что со стороны России действительно не было никаких попыток начать переговоры с Украиной на каких-либо условиях, приемлемых для Украины.
Я считаю, что в контексте какого-то мирного соглашения корректировка санкций возможна и может быть уместной. Учитывая, что произошло, мы, вероятно, считали бы, что некоторые санкции должны остаться в силе,
– отметила министр.
Чего удалось добиться благодаря санкциям
Международные санкции оказали влияние на целые сектора российской экономики и создали серьезные проблемы для автомобильного и промышленного секторов, в частности:
- 1 200 компаний ушли из России после вторжения.
- Санкции поразили главные российские банки, российский центробанк, суверенный российский долг, ударили по российским официальным лицам и олигархам.
- Производство высокоточных баллистических ракет в России практически остановилось из-за исчезновения с рынка полупроводников, использовавшихся в процессе производства.
- Российская программа военного самолетостроения значительно урезана.
- Производство механических запчастей к баллистическим ракетам тоже остановилось.
Санкции против России: последние новости
В обмен на продление зернового соглашения Россия просит ослабления санкций. Сейчас ООН обсуждает это с другими сторонами соглашения и ЕС.
- Правительство Великобритании наложило санкции на 4 российских олигархов. Каждому из олигархов заморозят активы и запретят въезжать на территорию Великобритании.
В новый перечень тех, кто попал под санкции Новой Зеландии вошли 14 физических и 7 юридических лиц. В частности, под санкциями теперь некоторые военнослужащие, оборонные структуры и их руководители.
Под санкции также попали пропагандистские российские СМИ. В частности, InfoRos и крымское прокремлевское издание NewsFront.
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