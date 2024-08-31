Судьбу России определяют 2 страны: как США могут заставить их сдать Москву

США пришли к новой политике относительно стран, которые торгуют с Кремлем. Кроме санкций, таким государствам предлагают льготы за блокирование России. Сейчас судьбу страны-агрессора определяют Китай и Индия.

Штаты могут предложить так называемый "пряник" Пекину и Нью-Дели, таким образом они с радостью сдадут Россию. Такое мнение 24 Каналу озвучил доктор экономических наук Игорь Липсиц.

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"Пока судьба России определяется двумя странами – Китаем и Индией. Думаю, что будут игры с Индией. Модель "кнута и пряника" будет применена, скорее, к Индии. Чтобы жестко не наказывать, ей предложат какие-то компенсации, варианты", – предположил он.

Китай и Индия сдадут Россию

Игорь Липсиц отметил, что Индия уже пыталась начинать поставки нефти к себе из США. Поэтому, возможно, будет попытка каким-то образом переключить закупки индийской нефти на поставки из других стран, прежде всего США. Для России найти, куда продавать нефть – это огромная проблема. Сейчас она поставляет 90% всей нефти, которая идет на экспорт, в Индию и Китай. Если эти две страны прекратят покупать, то это очень плохо для страны-агрессора.

Самое страшное для России, если идея "пряника" будет предложена Китаю. Например, Пекину предложат смягчение санкций на какие-то китайские компании, товары в обмен на сокращение торговли с Россией. В этот момент я сомневаюсь насчет китайской дружбы. Россию сдадут без проблем. Мы это видим по китайским банкам, которые при всей заявленной приверженности к России не любят проводить платежи,

– сказал он.

Для КНР торговля с США еще долго будет важнее, чем с Россией. Там значительно больший оборот. Если китайцы начнут сталкиваться с очень серьезной блокадой своих поставок, то в Китае моментально начнется закрытие предприятий, массовые увольнения и так далее.

"Китайская экономика в плохой ситуации. Соответственно Россия не сможет заменить ей американский рынок. Поэтому американцы в сильной позиции. Если они действительно смогут убедить Китай пожертвовать Россией для улучшения поставок в США, то думаю, что китайцы без проблем сдадут Россию", – считает доктор экономических наук.