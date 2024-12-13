Теневой флот Путина: что войдет в 15-й пакет санкций ЕС и как это ударит по России, –источники

Совет ЕС по иностранным делам в понедельник, 16 декабря, примет 15-й пакет санкций против России. Кроме того, в Брюсселе обсудят и новые ограничения против Беларуси.

К заседанию присоединится министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в онлайн-режиме. Об этом сообщил высокопоставленный дипломат ЕС на условиях анонимности, передает корреспондентка 24 Канала.

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Что войдет в очередной пакет санкций ЕС против России

По словам дипломата ЕС, ситуация на поле боя в Украине сложная.

Украина нуждается в нашей помощи, особенно в ПВО, закупке беспилотников, боеприпасов. Украина является нашим первым политическим приоритетом,

– сказал собеседник.

Ожидается, что во время заседания министры иностранных дел примут 15-й пакет санкций против России и обновят списки в новом санкционном режиме против гибридных действий страны-агрессора.

Во время встречи министры обсудят ситуацию в Беларуси и новые санкции на фоне так называемых президентских выборов в январе 2025 года.

"26 января состоятся выборы. Вы можете это назвать это выборами, но скажем проще. Лукашенко переизбирает себя на седьмой мандат. Он находится у власти с 1994 года", – добавил собеседник.

В 15-й санкционный пакет также войдет теневой флот России. Над новыми ограничениями ЕС работал в тесной кооперации с Великобританией и США. Кроме того, от начала полномасштабной войны Евросоюз работал над этими санкциями вместе с Японией, Южной Кореей и другими странами.

Важно, что мы накладываем санкции на этот теневой флот, ведь эти суда не только помогают обходить санкции, но и служат Путину. Они помогают ему продолжать войну, давая на это деньги,

– сказал собеседник.

Кроме того, по словам дипломата, эти суда представляют опасность для навигации, свободы мореплавания и окружающей среды. "То есть, органы, отвечающие за морские перевозки, не знают, где эти суда находятся", – отметил дипломат.

Также в новом пакете будут введены ограничения против стран, которые помогают России в обходе уже действующих санкций. Такое решение принято на фоне участия северокорейских солдат в войне в Украине.

"Мы с самого начала говорили, что это очевидная эскалация со стороны Владимира Путина. И одновременно это отражает определенную слабость, из-за которой он вынужден прибегать к привлечению иностранных солдат", – подчеркнул собеседник.