Венгрия будет сопротивляться до конца, – эксперт о санкциях Евросоюза против россии

После полномасштабного нападения россии на Украину многие страны ввели санкции против россии. Теперь начали обсуждать даже визовые ограничения для россиян. Однако Венгрия выступает против этого. Эксперты говорят, что Виктор Обран будет сопротивляться до конца.

Об этом 24 каналу рассказал политолог и эксперт по венгерскому вопросу в Закарпатье Дмитрий Тужанский. Он заверил, что Венгрия зависит от российских денег.

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По его словам, Венгрия не та страна, которая может реально что-нибудь серьезное заблокировать. Он говорит, что она сильно зависит от решений Брюсселя.

Поэтому нужно готовиться к тому, что Венгрия будет сопротивляться российским санкциям до конца, независимо от того, будут ли это визовые ограничения или эмбарго,

– подчеркнул Тужанский.

Он добавил, что риторика Орбана о мирных переговорах Украины с россией связана с тем, что премьер Венгрии понимает, что чем дольше россия продолжает агрессию против Украины, тем будет больше санкций, а это риск потерять выгодные контракты и российские деньги.

О денежных ограничениях ЕС по Венгрии

Он рассказал, что санкции ЕС против Венгрии не связаны с войной в Украине, хотя политически в Европе резкие заявления в адрес Виктора Орбана и Венгрии в целом по поводу их пророссийской позиции умиротворения агрессора и игнорирования реальности.

Тужанский отметил, что официальный Будапешт объясняет это тем, что им хотят навязать какие-нибудь ЛГБТ-правила или либерализм, но это абсолютно абсурдные оправдания.

Здесь речь идет о соблюдении верховенства права и антикоррупционного законодательства. То есть ЕС не дает деньги Венгрии, потому что сомневается, что их будут тратить прозрачно, демократически и согласно правилам ЕС, а не окажутся в карманах близких к Орбану олигархов,

– объяснил он.

Санкции против россии: последние новости

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил, что западные санкции против россии полностью заблокировали возможность москве получать что-либо для изготовления вооружения.

Министр иностранных дел Эстонии заявил, что санкций, которые уже введены миром против россии, пока недостаточно. Для того чтобы ослабить кремль, необходимо применить полное эмбарго на энергию россии, которая есть на рынке Европы.

Глава Представительства ЕС в Украине Матти Маасикас заверил, что восьмой пакет санкций однозначно следует ожидать. Он отметил, что в Евросоюзе уже работают специальные комиссии, занимающиеся мониторингом эффективности работы будущих санкций.

К тому же страны Европы рассматривают запрет выдачи шенгенских виз россиянам. Эстония выступила инициатором этой идеи. Многие европейские страны поддержали инициативу изоляции граждан страны-оккупанта, "против" высказалась Венгрия.

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