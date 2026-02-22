Через полгода Россия не смогла бы воевать: какое решение Запада может все изменить

Страны Запада имеют инструменты, которые способны заставить Россию остановить войну против Украины. В то же время пока они их не используют.

Гендиректор Hermitage Capital Management Уильям Браудер рассказал 24 Каналу, что российский диктатор Путин сделал полностью ставку на войну. Если когда он прекратит боевые действия в Украине, то впоследствии на очереди будут страны Балтии. К примеру, в отчете Мюнхенской конференции по безопасности обозначили, что агрессия России против Балтии может начаться в течение двух лет после прекращения боевых действий в Украине.

Как заставить Путина прекратить войну?

По словам Браудера, проблемы в российской экономике нарастают из-за войны. Но Путин вполне может пойти по пути Северной Кореи, когда все деньги будут направлять на войско, а население будет голодать.

На самом деле страны Запада могли бы достаточно быстро прекратить войну России против Украины. Страна-агрессор сильно зависит от продажи нефти. Если перекрыть эту возможность, то сразу начнутся проблемы.

Одна из главных моих идей – чтобы Запад ввел санкции против 8 крупнейших НПЗ, которые фактически покупают всю российскую нефть. 2 из них – в Китае, 4 – в Индии, еще 2 – в Турции. Им нужно было бы поставить ультиматум: прекратите покупать российскую нефть – иначе не будете вести бизнес с нами,

– сказал Браудер.

Если бы такие ограничения действительно ввели, то Путин был бы вынужден снизить нефть другим "пиратским" покупателям до 10 долларов за баррель. Это был бы колоссальный удар по доходам России, что помогло бы прекратить войну уже через полгода.

Чего ожидать дальше в войне в Украине?