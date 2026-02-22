Гендиректор Hermitage Capital Management Вільям Браудер розповів 24 Каналу, що російський диктатор Путін зробив повністю ставку на війну. Якщо коли він припинить бойові дії в Україні, то згодом на черзі будуть країни Балтії. До прикладу, у звіті Мюнхенської конференції з безпеки окреслили, що агресія Росії проти Балтії може розпочатися упродовж двох років після припинення бойових дій в Україні.

Як змусити Путіна припинити війну?

За словами Браудера, проблеми в російській економіці наростають через війну. Але Путін цілком може піти шляхом Північної Кореї, коли всі гроші спрямовуватимуть на військо, а населення буде голодувати.

Насправді країни Заходу могли б досить швидко припинити війну Росії проти України. Країна-агресорка сильно залежить від продажу нафту. Якщо перекрити цю можливість, то одразу почнуться проблеми.

Одна з головних моїх ідей – щоб Захід запровадив санкції проти 8 найбільших НПЗ, які фактично купують усю російську нафту. 2 з них – у Китаї, 4 – в Індії, ще 2 – в Туреччині. Їм потрібно було б поставити ультиматум: припиніть купувати російську нафту – інакше не будете вести бізнес з нами,

– сказав Браудер.

Якби такі обмеження дійсно запровадили, то Путін був би змушений знизити нафту іншим "піратським" покупцям до 10 доларів за барель. Це був би колосальний удар по доходах Росії, що допомогло б припинити війну вже за пів року.

Чого очікувати далі у війні в Україні?