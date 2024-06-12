Какой должна быть новая санкционная политика ЕС и США против России

США планируют объявить новые санкции против России во время встречи "G7". ЕС также готовится ввести санкции против агрессора в ближайшее время.

Союзники объявят новые санкционные пакеты в ближайшее время. Поэтому проведем эксперимент, а именно – когда они будут обнародованы, сравним их с видением Мониторинговой группы "Института Черноморских стратегических исследований".

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Какие санкции могли бы ввести против России ЕС и США: экспертный взгляд

Прежде всего, должна измениться главная цель санкций – не передавать демонстрационные сигналы, что Запад что-то может сделать, если политика Кремля не изменится, а взамен: кардинально уменьшить возможности России зарабатывать валюту на экспорте сырья и максимально лишить ее возможности импортировать станки, оборудование, точные приборы, микросхемы и другое, что используется для войны.

Что для этого нужно