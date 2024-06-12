Союзники объявят новые санкционные пакеты в ближайшее время. Поэтому проведем эксперимент, а именно – когда они будут обнародованы, сравним их с видением Мониторинговой группы "Института Черноморских стратегических исследований".
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Какие санкции могли бы ввести против России ЕС и США: экспертный взгляд
Прежде всего, должна измениться главная цель санкций – не передавать демонстрационные сигналы, что Запад что-то может сделать, если политика Кремля не изменится, а взамен: кардинально уменьшить возможности России зарабатывать валюту на экспорте сырья и максимально лишить ее возможности импортировать станки, оборудование, точные приборы, микросхемы и другое, что используется для войны.
Что для этого нужно
- Ввести максимальную экономическую изоляцию России от цивилизованного мира – то есть от современной глобальной высокотехнологичной экономики. Даже если это приведет к некоторому разделению мировой экономики на две части по признаку поддерживает/не поддерживает конкретная страна санкции против агрессора.
- Максимально помешать России получать основные валютные поступления от морского экспорта нефти и нефтепродуктов.
- Немедленно и категорически запретить танкерному флоту стран Запада, которые ввели санкции, предоставлять услуги по перевозке российской нефти и нефтепродуктов, независимо от того, есть ли документы на соблюдение "ценового потолка", или нет, потому что это все равно ложь. Это выведет из оборота примерно 30 – 35% танкеров, преимущественно греческих компаний. Физически это немного – по Балтийскому морю за месяц всего 50 – 55 единиц флота, по Черному 32 – 33.
- Запретить танкерам стран "санкционной коалиции" возить что-либо из портов России – потому что на фоне войны выглядит как-то странно, когда американские танкеры иногда везут в порты США какие-то смешные объемы минеральных удобрений из портов России.
- Включить в санкционные списки США и ЕС абсолютно все танкеры, которые перевозят российскую нефть и нефтепродукты по миру.
- Запретить всем портам стран "санкционной коалиции" принимать танкеры из районов рейдовых перевалок. Таких районов есть 7: в заливе вблизи испанского порта Кадис, два – вблизи северного побережья Марокко в Средиземном море, к югу от Лаконийского залива у острова Kýthira (Греция), у побережья Мальты, возле входа в Суэцкий пролив и недалеко от израильского порта Хайфа.
- Предупредить Турцию – в случае если она не прекратит реэкспорт в ЕС "переупакованной" российской нефти и нефтепродуктов, к турецким портам будут применены такие же ограничения в странах ЕС.
- Запретить экспорт в Россию всех товаров и изделий, содержащих микросхемы, оптические и электронные компоненты и изделия точной механики производства стран санкционной коалиции или лицензионных товаров и изделий тех же групп.
- Предупредить банки и логистические компании всех стран мира о том, что обслуживание экспортно-импортных операций с товарами, которые указанны выше, приведет к запрету использовать доллар США и евро.
- Распространить санкции на все банки и финансовые компании России – на сегодня из 320 банков агрессора под санкциями находятся только 62.
- Обнародовать категорическое требование ко всем компаниям стран ЕС и США, имеющих в России дочерние предприятия, филиалы и т.д., в течение нескольких месяцев полностью заморозить свою деятельность (таких компаний несколько тысяч).
- Немедленно синхронизировать все санкционные списки США, ЕС, Украины и других стран "санкционной коалиции". То есть принимать безусловно к исполнению во всех странах результаты расследований по компаниям-нарушителям санкций или тех, способствующих обходу санкций. (Раз все эти страны доверяют разведывательной информации друг друга, то доверие к экономической и финансовой разведки тоже должно быть автоматическим).
- Немедленно запретить без исключений техническую поддержку иностранного технологического оборудования, а также оборудования, что уже работает на предприятия РФ, в том числе специализированного программного обеспечения.
- Передать функции контроля за выполнением санкций от стран ЕС (как сейчас) в Европейскую комиссию, создать европейский аналог американской финансовой разведки OFAC.
- На уровне Совета ЕС и Европарламента принципиально решить вопрос, что отдельные страны ЕС не могут блокировать наложение конкретных санкций к России.