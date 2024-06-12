Союзники оголосять нові санкційні пакети найближчим часом. Тому проведемо експеримент, а саме – коли вони будуть оприлюднені, порівняємо їх з баченням Моніторингової групи "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень".

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Які санкції могли б запровадити проти Росії ЄС та США: експертний погляд

Передусім, має змінитися головна мета санкцій – не передавати демонстраційні сигнали, що Захід щось може зробити, якщо політика Кремля не зміниться, а натомість: кардинально зменшити можливості Росії заробляти валюту на експорті сировини та максимально позбавити її можливості імпортувати станки, обладнання, точні прилади, мікросхеми та інше, що використовується для війни.

Що для цього потрібно